Un incendi crema un vaixell amarrat als canals de Roses

Una embarcació va cremar dimarts al vespre a Roses. El vaixell estava amarrat a la zona de canals de Santa Margarida, a Port Canadell. En el moment de l'incendi no hi havia ningú a l'interior.

El foc va començar quan faltava un minut per tres quarts de deu del vespre. Segons Bombers, per causes que es desconeixen es va encendre la corda que el subjectava. Al lloc s'hi van desplaçar Bombers i un vaixell de Salvamar.

Les flames es van estendre ràpidament mentre l'embarcació marxava a la deriva. Es va aturar a l'altre costat del canal. El foc va cremar totalment l'embarcació. La proa d'una altre vaixell amarrat als canals també va resultar malmesa.