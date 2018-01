Figueres porta a aprovació el conveni per aportar 300.000 euros a la construcció de la nova gossera comarcal

L'Ajuntament de Figueres té previst aprovar al ple d'aquest dijous el conveni de cooperació a través del qual la ciutat aportarà 300.000 euros (en dues anualitats) al projecte per construir una nova gossera a Pedret i Marzà. El Consell Comarcal va aprovar el passat mes de setembre el document constructiu i es posarà a licitació properament.

La previsió és que l'equipament pugui estar enllestit a principis de l'any vinent. El cost total s'enfila fins als 830.324,97 euros. A banda de l'aportació de Figueres, la Diputació hi posarà 300.000 euros més, el Consell 136.064 euros i diversos ajuntaments que en fan ús finançaran els 94.260 euros restants també en dues anualitats. El nou centre de protecció i adopció d'animals haurà de substituir les actuals instal·lacions que hi ha a Figueres i que des de fa temps pateixen problemes de sobreocupació i litigis amb els veïns pel soroll.



El ple de Figueres abordarà aquest vespre l'aprovació del conveni de cooperació entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal per finançar la construcció de la nova gossera a tocar de l'abocador de Pedret i Marzà. El projecte, valorat en 830.324,97 euros, substituirà les actuals instal·lacions que hi ha a la ciutat i que des de fa anys arrosseguen problemes de sobreocupació i litigis judicials amb els veïns que viuen a la zona. Es tracta d'un projecte consensuat i la previsió és que pràcticament tot els grups municipals hi donin suport.

Al conveni, s'estableix que Figueres aportarà 300.000 euros del finançament total. La meitat ja estaven consignats al pressupost de 2017 i la resta es pagaran amb càrrec als comptes de 2019. La Diputació de Girona, que properament aprovarà el mateix conveni, n'hi aportarà 300.000 més i també ho farà en dues anualitats. En aquest cas, entre aquest any i el vinent. El Consell es farà càrrec de 136.064 euros i els 94.260 euros restants es repartiran entre els diferents ajuntaments que fan ús d'aquest servei.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha celebrat que el nou pas per fer realitat el nou equipament i ha recordat que tot plegat es va començar a gestar l'any 2015. "En vaig parlar amb el president del Consell, Ferran Roquer, i vam convenir que calien unes instal·lacions més àmplies", ha remarcat.

Un cop s'hagin aprovat tots els conveni de col·laboració, el Consell portarà a licitació l'obra. La previsió és que els treballs es puguin iniciar en els propers mesos i el nou centre pugui estar operatiu a principis del 2019.



Recollida d'animals a l'Alt Empordà i el Gironès

Actualment, el centre s'encarrega de la recollida d'animals al Gironès i l'Alt Empordà, a través de convenis amb els seus consells comarcals i l'Ajuntament de Figueres.