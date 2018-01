Llançà engega la màquina per a una nova biblioteca

L´Ajuntament de Llançà projecta la construcció d´una nova biblioteca, una inversió que des de fa anys s´espera. Ja es disposa de les imatges de com serà el nou equipament, que es preveu que sigui un edifici ampli amb jardins exteriors. S´ha entregat el projecte bàsic a la Generalitat que és qui hauria d´assumir l´obra. La construcció s´espera que es pugui portar a terme l´any vinent.

Els serveis tècnics municipals han estat treballant en com serà el nou edifici. Estarà situat entre l´avinguda Europa i la Casa de Cultura. Tindrà una superfície d´uns mil metres quadrats i comptarà amb una àmplia zona enjardinada a l´exterior.

Els tècnics estan treballant en el detalls per tal de poder entregar el projecte executiu, segons informa l´Ajuntament, el juliol d´aquest any. Aquí es detallarà el cost que es creu que rondarà els 800.000 euros.

La biblioteca de Llançà, oberta a la Casa de Cultura el 2001, va ser un gran èxit des de la seva obertura, amb molta utilització. Té només cent metres quadrats i és insuficient per a les necessitats del municipi.

Des de fa anys es planteja la necessitat d´ampliar-la però la crisi va aturar aquesta possibilitat que es preveia per al 2007.