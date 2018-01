Proposen canviar de nom una plaça de Figueres per 1 d'octubre

La CUP de Figueres ha presentat una moció que es votarà en el ple de demà per rebatejar la plaça de l'Institut Ramon Muntaner com a plaça de l'1 d´octubre de 2017 com a «reconeixement a tots els figuerencs i empordanesos que aquell dia van veure trepitjats els seus drets i llibertats fonamentals». L'aprovació de la moció implicaria la col·locació d'una placa commemorativa que recordés el dia del referèndum.

El cupaires remarquen que la plaça es va convertir de forma «espontània» en l'epicentre d'una «festa ciutadana» i que el propi institut va esdevenir l'espai on es van poder centralitzar les dades provinents dels diferents col·legis electorals.Els partits independentistes (CUP, ERC i PDeCAT) són majoria en el plenari municipal.



El PP, en contra

Des de l'oposició, la primera reacció no s'ha fet esperar. La portaveu del grup municipal del PPC a Figueres, Maria Àngels Olmedo, s´ha mostrat «totalment contrària» a aquest canvi de nom.

Olmedo va anunciar ahir que «des del PPC votarem en contra d'aquesta moció». «L´únic que s'aconsegueix amb aquest tipus de propostes és alimentar la crispació i l'enfrontament a la ciutat», afegeix i remarca que «és el contrari al que cal fer, que és treballar en favor de la convivència i del benestar del conjunt dels figuerencs». Així mateix, Maria Àngels Olmedo diu estar convençuda «que la majoria de veïns i veïnes de Figueres no volen que cap espai del municipi porti el nom de l'1-O».