Més de sis-cents persones a la cursa contra el càncer de Figueres

Més de sis-centes persones van participar diumenge a Figueres a la cursa Run4Cancer. Va ser una de les vuit curses solidàries organitzades per la Fundació Oncolliga per a recollir diners per a la lluita contra aquesta enfermetat. Els participants van sortir del passeig Nou.

En concret, les poblacions on s'han celebrat les curses han estat Olot, Figueres, Palafrugell (Baix Empordà), Salt (Gironès), Planoles (Ripollès), Riudellots de la Selva (Selva), Tossa de Mar (Selva) i Porqueres (Pla de l'Estany). La capital de la Garrotxa ha estat la que més gent ha congregat i ha fregat el miler de participants. Els beneficis que s'hagin recollit de les curses, la Fundació Oncolliga les destinarà a la lluita contra la malaltia.

L'organització de cadascuna de les curses del Run4Cancer va a càrrec de la delegació de l'Oncolliga en aquella població, i compta amb el suport d'ajuntaments, consells comarcals i entitats locals. La iniciativa també compta amb la col·laboració de diversos patrocinadors: Gran Jonquera, Armacell, Seat Proauto, Autocars Solà, Rotary Club Garrotxa, CBG i Dipsalut.

Run4Cancer va néixer l'any 2015 i té una finalitat solidària, ja que els diners recaptats es destinen a finançar els serveis que l'Oncolliga ofereix per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies. El preu de la inscripció era de vuit euros si es feia de manera anticipada i de deu euros si es feia aquest mateix diumenge. Tots els participants han rebut una samarreta i una bossa commemoratives de l'edició, així com entrepà i beguda a l'arribada.