Famílies de Lloret de Mar denuncien la saturació de les aules des de fa una dècada

Les famílies que formen Interampa a Lloret de Mar (Selva) han denunciat aquest dimarts al matí la saturació que pateixen les aules en escoles i instituts públics al municipi des d'almenys fa una dècada. Asseguren que aquest curs hi ha "un 68% dels grups de primària amb ràtios que excedeixen el límit legal". A més, alguns centres han perdut les aules d'informàtica, de música o la biblioteca per dedicar-los a aules de tutoria. També hi ha grups que fan classe en altres espais municipals, com ara el Centre Cívic Es Rieral. Per això la Interampa creu que el Departament d'Educació els menysté en la planificació de nous centres al municipi i demanen una nova llar d'infants, una escola i un institut.

Les famílies d'Interampa de Lloret de Mar han enviat una carta al director dels serveis territorials del Departament d'Educació a Girona. En ella demanen constituir una taula de planificació del sistema públic per aconseguir resoldre la situació que pateix el municipi. Les famílies asseguren que porten més de deu anys amb les aules plenes i reclamen una major planificació que inclogui la creació de nous centres i eliminar els barracons.

De fet, en la carta estableixen un conjunt de prioritats, entre elles la creació d'una llar d'infants que garanteixi una oferta pública per a tots els alumnes d'entre 0 i 3 anys. També reclamen la creació "amb caràcter prioritari" d'un centre d'infantil i primària que permeti acabar amb els 23 bonys que hi ha aquest curs escolar al municipi.

En aquest sentit, les famílies recorden que el 77% dels grups d'Infantil 3 en els centres públics estan per sobre de la ràtio que recomana el mateix Departament d'Educació. Pel que fa a l'educació primària, denuncien que un 68% vulnera les ràtios legals.

Per últim, les famílies demanen la creació d'un institut de cara al curs 2025-2026 que compti amb aules d'especialització. La petició arriba després que en alguns centres hagin hagut de destinar aules d'informàtica, música o la biblioteca per fer-hi tutories. Per altra banda, algunes de les classes d'aquestes especialitats es fan en altres equipaments com ara un centre cívic.

Mesures per evitar "un nou col·lapse"

En paral·lel a les tres mesures que consideren d'urgència per resoldre la situació, Interampa recomana al Govern impulsar altres mesures per evitar "un nou col·lapse imminent". Per això el vicepresident de l'entitat, Manel Ortiz, proposa dotar l'institut de Sant Quirze amb línies de batxillerat i cicles formatius i planificar la construcció del centre de forma definitiva a curt termini per tal d'eliminar els barracons que es van instal·lar ara fa cinc anys.

A més, reclamen més hores i més plantilla en les aules d'acollida que permeti oferir l'atenció especialitzada necessària a tot l'alumnat nouvingut al municipi. De fet, Lloret de Mar és un poble que compta amb una matrícula viva important, ja que hi ha moltes persones que arriben a mitjans del curs escolar. Segons Ortiz no complir amb aquests requisits suposa menystenir el municipi i "una absoluta deixadesa" per part d'Educació. En aquest sentit, el vicepresident recorda que Lloret de Mar és un dels municipis amb la renda per càpita més baixa de la demarcació de Girona i per combatre aquesta situació cal "educació de qualitat".

Després d'una dècada patint aquesta situació Interampa ha decidit fer-ho públic. De tota manera, asseguren que si el Departament d'Educació no resol la situació a curt termini, preveuen fer més mobilitzacions.