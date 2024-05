La municipalització del polígon Torres Pujals d’Arbúcies, més a prop

Fa pocs dies han acabat els últims treballs d'urbanització del polígon industrial Torres Pujals d'Arbúcies. Unes obres que han de permetre, d'aquí a uns mesos, que l'Ajuntament pugui recepcionar el polígon i que, d'aquesta manera, esdevingui municipal i finalitzi un procés que es va iniciar ara fa 11 anys, el 2013 amb el que es va anomenar "el cicle de l'aigua", és a dir, fer el clavegueram, hidrants i abastir d'aigua potable tota la zona industrial.

Les obres que s'han dut a terme entre finals del 2023 i aquest primer trimestre del 2024 han consistit a fer voreres, posar vorades, asfaltar la carretera, instal·lar enllumenat, senyalitzar els aparcaments i posar la senyalització a tot el polígon. Així doncs, acaben els treballs d'urbanització de tota aquesta zona industrial i que han tingut un cost de 364.832,40 euros, que han assumit íntegrament els 22 propietaris de les parcel·les del polígon.

Finalització d'obres al polígon Torres Pujal / Ajuntament Arbúcies

El procés de municipalització es va iniciar l'any 2013 quan l'Ajuntament va signar un conveni amb la llavors Associació Administrativa de Cooperació del Polígon Industrial Torres Pujals. En aquell document es recollien totes les actuacions que s'havien de fer per tal que després l'Ajuntament pogués recepcionar tota aquesta zona industrial. A banda de les actuacions que s'han fet recentment, entre els anys 2013 i 2014 es van fer totes aquelles obres relatives al que es va anomenar "Cicle de l'aigua" i que va contemplar la construcció de tot el sistema de clavegueram, la instal·lació dels hidrants i l'arribada de l'aigua potable a tot el polígon. Aquesta última actuació es va aconseguir connectant les empreses a la xarxa d'aigua potable existent al municipi i instal·lant un dipòsit d'aigua de 500 metres cúbics a la part més elevada d'aquesta zona, a La Casanova. En aquest cas, les obres van tenir un cost de 217.800 euros, que també van anar a càrrec dels propietaris de la zona industrial.

L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, ha explicat que ambdós projectes, el del 2013 i el del 2023, han anat a càrrec de l'Ajuntament, així com també s'ha fet càrrec de la gestió i execució de les obres. Garriga s'ha mostrat molt satisfet de la finalització d'aquestes obres perquè "es posa fi a un greuge que feia molts anys que durava" i ha volgut subratllar: "Ha estat molt important la bona disposició dels industrials per arribar a acords". Per altra banda, la pre- sidenta de la Comunitat de Propietaris del Polígon Torres Pujals, Dolors Beulas, ha assenyalat: "La veritat és que estem molt satisfets de les obres i de la bona col·laboració entre la junta de propietaris i l'Ajuntament. Plegats hem pogut projectar i desenvolupar les obres i deixar en bones condicions el polígon industrial".

Un polígon amb 50 anys d’història

El polígon Torres Pujals es va desenvolupar durant els anys 70 i amb una superfície de 130.660 metres quadrats de sòl industrial construït, és el polígon industrial més gran dels quatre que hi ha a Arbúcies i també l’únic que avui en dia segueix sent privat. El 29 d’abril de 2015 es va aprovar per ple la recepció parcial del polígon, una vegada executada la primera fase de les obres el “cicle de l’aigua” i, el 18 de maig del mateix any es va fer la signatura entre la Comunitat de Propietaris i l’Ajuntament. El polígon Torres Pujals compta actualment amb 16 empreses que són sobretot dels sectors de la construcció, carrosseries, metal·lúrgia i fusta i donen feina a més de 700 persones.