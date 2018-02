L'Ajuntament de la Jonquera presenta les obres del carrer Major als veïns

L'Ajuntament de la Jonquera va convocar els veïns del carrer Major el dimarts en una reunió informativa per preentar públicament les obres en aquesta artèria.

Les obres es preveu que s'iniciïn aquest mes de febrer i consistirà en la millora del paviment, nou mobiliari urbà, renovació d'il·luminació, la xarxa de clavegueram i l'homogeneïtzació de la normativa d'ocupació de la via pública, amb un cost de licitació de 1,4 milions d'euros.

La trobada, als Porxos de Can Laporta, va estar encapçalada per l'alcaldessa Sònia Martínez, el regidor d'Ordenació i Qualitat del Territori, Rafael Medinilla, i hi van participar veïns, comerciants i representants del teixit associatiu de la Jonquera.