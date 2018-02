Castelló projecta la compra d'un pis per a víctimes de violència de gènere

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries està gestionant la compra d'un habitatge principalment per a víctimes de violència de gènere però també per a altres persones que visquin situacions d'emergència social. La vivenda tindrà quatre habitacions i serà compartida. La regidora de Benestar Social, Assumpció Brossa, defensa la necessitat de disposar d'un pis en propietat per les dificultats de lloguer al municipi.

Castelló disposa des del 2014 d'un Servei d'Integral d'Atenció a les Dones (SIAD) per a persones que pateixen alguna situació de vulnerabilitat o que han patit violència de gènere.

L'alcalde, Salvi Güell, explica que disposen de pisos comarcals per donar resposta a situacions puntuals a les dones i dones amb fills. Es dona atenció psicològica i es fa un seguiment tutoritzat per professionals. Pel que fa a l'allotjament al municipi disposen de recursos per estades puntuals en hotels o aparthotels. Però s'ha decidit adquirir un pis «perquè l'Ajuntament pugui tenir un tipus d'habitatge en propietat i posar-lo a disposició de les necessitats del municipi».

La informació que es va facilitar al darrer ple va rebre les crítiques del regidor d'Udem, Xavier Martínez, que considera que seria més idoni llogar. En un petit enfrontament amb la regidora de Benestar, aquesta va recordar que volen evitar que les persones víctimes de violència masclista hagin de marxar a viure a altres poblacions amb els fills perquè ells no tenen pisos.

Segons el Govern, una de les problemàtiques és que malgrat hi ha un gran parc d'habitatge buit s'ha intentat que es posin a la borsa per al lloguer i no ha funcionat.