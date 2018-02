L'alcaldessa de Roses al Jutjat de Figueres per l'1-O

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha acudit al Jutjat d'Instrucció número 1 de Figueres citada a la vista preliminar en relació a al denúncia per part d'un veí per col·laborar en l'1-O.

Una quarantena de veïns han sortit des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, han enfilat la Rambla de Figueres i s'han desplaçat fins davant la porta dels jutjats per donar suport a l'alcaldessa. S'han concentrat al costat de regidors de diferents poblacions i veïns que s'han desplaçat des de Roses en un bus organitzat per l'ANC de Roses. La pancarta "Mai caminaràs sola" els encapçalava.

L'alcaldessa, Montse Mindan, estava citada a dos quarts de deu del matí. Ha estat a l'interior poc més d'un quart d'hora. Acompanyada del seu lletrat Joan Ramon Puig Pellicer ha explicat que "m'he acollit al dret a no declarar, això és una vista preliminar i esperarem a veure què diu la jutgessa".

A la sortida, a les portes de l'edifici judicial, s'ha adreçat als assistents manifestant que "sentir-se acompanyat et fa tenir més ganes de tirar endavant". "Aprofito per demanar que surtin els presos polítics", ha dit Mindan als crits de llibertat per part dels presents. Mindan ha dit que espera que es retiri el 155, "que es constitueix govern i es restitueixi el president de la Generalitat".

El president de la Diputació de Girona i alcalde de Llançà, Pere Vila, ha manifestat a Diari de Girona que "hem vingut a donar suport com hem fet amb altres, quan es va accelerar les notificacions i investigacions contra alcaldes en el seu moment". En aquest cas, ha posat de manifest que "aquesta situació a Roses ve provocada per una denúncia no tant de la fiscalia en el seu moment i els jutges, sinó d'un particular i hem vingut a donar suport perquè creiem en el que es va fer, com es va fer i sobretot per l'escalf pels veïns i veïnes de l'Alt Empordà vers l'alcaldessa".