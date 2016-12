La Bisbal aprova definitivament el projecte per regularitzar la biblioteca

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va aprovar de manera definitiva en el ple del 22 de desembre el projecte de la Biblioteca Central Comarcal, referent a l'edifici de nova planta, amb un pressupost d'1.494.603,14 euros. El tràmit va tenir els vots a favor de l'equip de govern (ERC, CUP i ICV-EUiA) i CiU, i l'abstenció d'Independents per la Bisbal-PSC i de Compromís per la Bisbal. Com va explicar el batlle Lluís Sais (ERC) el mes d'octubre en l'aprovació inicial del document, el projecte no canvia res del que ja hi ha construït. De fet, és un pas més en l'estratègia del govern local per regularitzar l'equipament després de la sentència que va determinar que dues de les façanes vulneraven el POUM aleshores vigent, cosa que podria suposar-ne l'enderroc parcial. En aquest sentit, Sais ja precisava que és el jutge qui ha de determinar si aquesta tramitació –que se sosté per la modificació del POUM– dóna compliment a la resolució judicial o no. D'acord amb la revisió del POUM que es va fer, la Biblioteca Comarcal s'adequa a la normativa urbanística vigent actualment a la Bisbal.

És amb aquesta modificació del pla urbanístic de la Bisbal, i l'adequació que ara hi té el nou edifici de la Biblioteca Comarcal, amb la que l'equip de govern vol evitar el possible enderroc parcial –en tot cas, ho hauria de determinar el jutge– a través d'una impossibilitat legal d'execució de la sentència ja que, normativament, l'equipament és correcte.

La votació del ple també va servir per desestimar les al·legacions que va presentar al projecte Josep Sabater, el veí que va portar l'edifici als jutjats. Sabater entén que l'equip de govern té una estratègia de dilatar el màxim possible en el temps el compliment de la sentència, de manera que l'equip de govern al·lega la impossibilitat legal d'execució. El veí denunciant recorda que el projecte que ha quedat aprovat definitivament és idèntic al que es va utilitzar per construir l'edifici –l'única diferència és que ara se n'ha separat la intervenció a l'antic escorxador, que no té cap problema legal, de manera que es tramiten per separat–i que el govern es val de «subterfugis» per no complir la sentència.

Sais ha concretat que tant els serveis jurídics com els tècnics de l'Ajuntament consideren que les al·legacions no s'han d'acceptar perquè, per exemple, el projecte s'ajusta al Pla Especial del sector.