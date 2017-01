Els Bombers han treballat en l'extinció de tres incendis en vehicles la nit de Cap d'Any a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), segons ha informat el Departament d'Interior. El primer ha estat a les tres de la matinada, quan ha cremat una furgoneta estacionada al davant del número 18 del carrer Guifré el Pilós. El foc ha fumat la façana de la casa del davant, així com les persianes i els vidres d'una finestra. La propietària de l'immoble ha hagut de ser evacuada com a mesura preventiva mentre els Bombers en feien l'extinció. Posteriorment s'han produït dos incendis més, un pels volts de les cinc i l'altre a dos quarts de sis, que han afectat totalment els dos vehicles tot i que les finques properes no han resultat afectades.

El segon incendi de vehicle ha passat al davant del número 15 del carrer de Castell d'Aro. Com en el primer cas, hi ha treballat una dotació dels Bombers. El foc ha destruït totalment el vehicle, que estava estacionat. El darrer incendi ha cremat totalment una furgoneta aparcada al carrer Bilbao. Hi han treballat dues dotacions dels Bombers, que en poc més de mitja hora ja havien sufocat l'incendi. Tampoc aquí hi ha hagut afectació a les finques del davant.

Petits incendis forestals i dues fuites d'aigua

D'altra banda, els bombers també han treballat aquesta matinada en dos petits incendis forestals

Quatre dotacions dels Pompièrs d'Aran han treballat en un petit incendi de vegetació entre la Pleta del Rei i Tanau, pels volts de la mitjanit. En total, han cremat 800 metres de matoll en un pendent de la muntanya. L'incendi ha estat controlat a les 01.48h i mitja hora després ha quedat extingit.

A Vandellòs-l'Hospitalet de l'Infant, els Bombers han hagut de sufocar un incendi en una parcel·la de la urbanització Els Infants. Van ser alertats per la Policia Local a les set de la tarda hores i es va activar una dotació. En total, va cremar una superfície de 100 m2 de pinassa i de brossa repartida en tota la parcel·la.

D'altra banda, els Bombers també han hagut de treballar en dues fuites d'aigua. A dos quarts de deu del vespre a Sant Adrià de Besòs, a la cruïlla de l'avinguda del Maresme amb el carrer Indústria, van haver de treballar per una fuita a la via pública. Les companyies de serveis van enviar tècnics a comprovar que la fuita no hagués malmès cap conducte de gas ni cap instal·lació elèctrica, cosa que va quedar immediatament descartada per les operadores. Finalment, els tècnics de la companyia d'aigua es varen fer càrrec de reparar la fuita, que havia començat per una canonada rebentada.

Un servei similar s'ha fet aquest matí a Girona, després d'haver estat alertats a les 09.40 hores. En aquest cas, la fuita ha afectat un tram de l'avinguda de Josep Tarradellas, que ha malmès el ferm del carrer. Les tres dotacions dels Bombers que hi ha treballat ja han marxat del lloc, un cop s'ha confirmat que no hi ha hagut afectació a les instal·lacions de les altres companyies de serveis. Els tècnics de l'aigua s'han fet càrrec de la incidència.