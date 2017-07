El TSJC renya la Generalitat per no haver començat a buidar l'abocador de Vacamorta

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) veu «del tot inadmissible i insuportable» que, «a aquestes alçades», la Generalitat encara no hagi començat a buidar l'abocador de Vacamorta. Sota aquest paratge de Cruïlles, s'hi acumulen fins a 2,2 milions de tones de deixalles, que es van cobrir amb una capa de terra quan el Departament del Territori va ordenar-ne la clausura. Al juny del 2015, l'alt tribunal català va donar un termini de dos anys perquè es retiressin totes les escombraries del subsòl. Però fins avui, no s'ha fet res. Ara, en una interlocutòria, el TSJC desestima fins a cinc recursos interposats pel Govern i l'empresa gestora de l'abocador Recuperació de Pedreres SL. Els obliga a pagar fins a 5.500 euros de despeses i deixa clar que és del tot contrari «al respecte i a l'atenció» que mereix una decisió judicial que, fins ara, «no s'hagi fet res per restaurar el paratge».

Cop de porta del TSJC a les pretensions de la Generalitat perquè els residus que hi ha al subsòl de Vacamorta no es treguin de lloc. En una interlocutòria de 46 pàgines, l'alt tribunal català renya obertament el Govern perquè, durant els darrers dos anys, no ha fet cap pas per restaurar el paratge.

La interlocutòria analitza fins a cinc recursos. Tres els va interposar l'empresa gestora de l'abocador, Recuperació de Pedreres SL; i els altres dos, la Generalitat. Ja d'entrada, el TSJC deixa clar al Govern català que la seva resolució, on obliga a buidar l'abocador, no té «cap dificultat interpretativa». I que, malgrat això, ha derivat en una «interminable successió d'incidents, sol·licituds, recursos i peticions diverses». «Sense que a dia d'avui –prossegueix el TSJC– l'Administració condemnada no s'hagi dignat ni a posar en coneixement d'aquesta sala una sola actuació per retirar ni una mísera tona dels milions que es van abocar al dipòsit». L'alt tribunal català critica que, per contra, «sembla que li hagin sobrat temps i esforços» a la Generalitat «per multiplicar recursos i escrits».

La interlocutòria, abans d'entrar a analitzar a fons els cinc recursos, pica la cresta al Departament de Territori. Li diu, obertament, que «resulta del tot inadmissible, insuportable i frontalment contrari al degut respecte i atenció a un pronunciament judicial» que, «a aquestes alçades», no s'hagi fet res per restaurar el paratge de Vacamorta, i que els milions de tones de deixalles romanguin enterrades al subsòl sota una capa de terra de 20 centímetres.

A més, pel què fa a les pretensions de la Generalitat, que al·legava motius mediambientals per no moure les deixalles, el TSJC també deixa clar que no li correspon al Departament «interpretar quina actuació concreta és més respectuosa» amb el medi. «Defensar, a aquestes alçades, que cal deixar l'abocador com està és un desaforament», critica la interlocutòria.

La Generalitat, a més dels motius ambientals, també n'esgrimia d'altres per deixar les deixalles al paratge de Vacamorta. Sostenia que buidar l'antic abocador suposaria un cost de fins a 150 milions d'euros, que es necessitaria fer un mínim de 140.000 viatges en camió i que els treballs s'allargarien almenys onze anys. «Resulta inacceptable assumir que el desmantellament del dipòsit porti tant o més temps que la seva obertura i progressiu ompliment», diu la interlocutòria.

L'escrit del TSJC rebutja tots i cadascun dels cinc recursos que s'han interposat contra la decisió d'anul·lar la llicència ambiental de l'abocador i retirar-ne les deixalles. Tant els de Recuperació de Pedreres SL com els de la Generalitat. I en conseqüència, obliga tant l'empresa gestora com el Departament a pagar les despeses del procés. A Recuperació de Pedreres SL li imposa pagar fins a 2.500 euros. I a la Generalitat, fins a 3.000. La resolució, que dicta la Secció 3a de la Sala del Contenciós Administratiu, però, encara no és ferma. Segons recull al final de tot, s'hi pot interposar recurs de cassació.