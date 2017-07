El correfoc de Begur suspès per la pluja es farà al setembre

El correfoc de la festa major de Sant Pere de Begur que es va anul·lar divendres per la pluja es farà per la festa major de Santa Reparada, a mitjans de setembre, segons va confirmar ahir el regidor de Festes Populars, Marià Renart. La pluja, que també va afectar altres actes programats, no va impedir l'acte estrella de la festa, el tobogan urbà d'aigua de 100 metres de llarga, que es feia per segon any, on es van comptabilitzar cap a 800 baixades, sense oblidar diverses novetats, com el reporter televisiu o el correbou infantil al Parc de l'Arbreda.

La festa major de Santa Reparada es farà entre el divendres 15 de setembre i el diumenge 17 de setembre. I el correfoc tindrà lloc el dissabte 16 amb les mateixes condicions de l'anul·lat divendres passat.

Així, l'espectacle pirotècnic començarà a les deu de la nit a la plaça de l'Església, per fer el recorregut del carrer de la Font de Baix i acabar al Parc de l'Arbreda. I els responsables seran també els mateixos, Els Diables de l'Onyar de Girona. A més, segons va avançar Renart, hi ha programada alguna novetat.