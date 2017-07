Mantenen la segona línia de P3 al Baldiri Reixach per la matrícula de 5 alumnes més

L'escola Baldiri Reixach de Sant Feliu de Guíxols mantindrà les dues línies de P3 el proper curs 2017-2018. Durant el període de matriculació extraordinari, que ha durat dues setmanes, els pares de cinc alumnes han decidit inscriure-hi els seus fills de manera voluntària. I això ha permès que, en total, ara hi hagi 25 infants que hi començaran a fer P3. Com que el Baldiri Reixach és una escola de màxima complexitat, i la ràtio d'alumnes per classe no pot superar els 22, les noves inscripcions permeten mantenir la segona línia. El director dels serveis territorials d'Ensenyament, Josep Polanco, explica que ara correspon a la direcció decidir "com distribueix" els dos grups de P3 i fixar quants alumnes hi haurà per classe.

Ensenyament ha fet marxa enrere i mantindrà la segona línia de P3 a l'escola Baldiri Reixach, situada al barri de Vilartagues. Davant l'oposició del Consell Escolar Municipal, que es resistia a què l'escola perdés el grup, el Departament va decidir que fossin les mateixes famílies les que ho decidissin.

Per això, Ensenyament va obrir un període de matriculació extraordinari al municipi, que va durar dues setmanes. Fins divendres passat, aquells pares que volguessin dur els seus fills al Baldiri Reixach (tot i haver-lo escollit en segona, o fins i tot, tercera opció) podien modificar la matrícula i inscriure'ls al centre.

Des de l'Ajuntament i la direcció, s'havien comptabilitzat una desena de famílies que estarien disposades a fer el pas. Finalment, els pares de cinc alumnes han decidit inscriure els seus fills a l'escola de manera voluntària. I això, com ha precisat Polanco, ja permet que l'escola mantingui la segona línia de P3.

Aquest darrer curs, Ensenyament va declarar el Baldiri Reixach com a centre de màxima complexitat. Això suposa que la ràtio d'alumnes per aula sigui d'un màxim de 22 (davant la resta d'escoles de Sant Feliu de Guíxols, que poden arribar fins als 25).

Com que a mitjans juny, quan es va obrir el període de matriculació extraordinari, ja hi havia 20 nens inscrits per fer P3, ara amb les cinc noves matriculacions la segona línia queda garantida. Josep Polanco ja ha avançat que el Departament "garantirà els recursos" que necessiti el centre (tant pel què fa a les aules d'infantil com aquells que els corresponen per ser de màxima complexitat).



"Matrícula viva"

A més, el director territorial d'Ensenyament ha explicat que els grups de P3 al Baldiri Reixach quedaran oberts per atendre la "matrícula viva"; és a dir, aquelles noves inscripcions que hi pugui haver durant els mesos d'estiu o bé al llarg del curs escolar.

Decidir quants alumnes tindrà cada grup correspondrà ara a la direcció del centre. "Serà l'escola qui en decidirà la configuració de cadascun en funció de les seves necessitats", ha precisat Polanco.

"Nosaltres, com a Departament, ja vam dir que respectaríem la decisió de les famílies que volguessin canviar la inscripció de manera lliure i voluntària; i això és el que hem fet", ha concretat el director dels serveis territorials. "Hi ha hagut cinc nens a qui els seus pares han volgut matricular al Baldiri Reixach, i això és el que ha permès que el segon grup de P3 es mantingui", ha conclòs.