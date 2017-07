Un accident de trànsit entre un camió i un cotxe a Colomers deixa un ferit

Un accident de trànsit entre un camió i un cotxe ha provocat retencions a la GI-633 a Colomers.



La conductora del turisme ha resultat ferida lleu. Es dóna el cas, que el vehicle pesant ha xocat també contra uns arbres.



El sinistre viari s'ha produït pels volts de dos quarts de dues a l'altura del quilòmetre 10 de la GI-633, via que uneix Cervià de Ter amb Colomers.



En aquest punt de la via, un camió ha relliscat i ha col·lisionat contra uns arbres i de retruc amb un turisme.



La conductora del cotxe ha resultat ferida lleu mentre que el conductor del camió, il·lès.



A causa del succés, els Mossos han fet pas alternatiu a la via fins pels volts de les tres de la tarda. Fet que ha generat retencions de prop d'un quilòmetre de longitud.





?? A la GI-633 a Colomers hi ha un carril tallat per un accident. 1 km de cua. Precaució! — Trànsit (@transit) July 11, 2017

Al lloc dels fets també hi han treballat els Bombers i el SEM.