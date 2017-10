Campanya per a conscienciar els ciutadans sobre l´ús dels contenidors

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós ha iniciat una campanya al municipi que té com a objectiu conscienciar els ciutadans sobre el bon ús de les àrees d'aportació de residus i, concretament, el de les illes emergents. Durant la campanya un educador ambiental visita, coincidint amb els dijous i en horari d'utilització per part dels usuaris, les diverses illes emergents ubicades a la vila, una per setmana, per assessorar els veïns i de manera directa, sobre el correcte ús d'aquestes àrees d'aportació.

Aprofitant que aquests usuaris aporten les seves deixalles en aquell moment, es recorda als veïns que no es poden deixar residus fora dels contenidors, o fer-ho fora dels horaris establerts (de les vuit del vespre a la mitjanit) així com el tipus de fracció que va a cadascun dels contenidors i la manera d'abocar-lo.

També es recorda als grans productors: establiments, restaurants i comerços, que només poden utilitzar els contenidors de rebuig d'aquestes àrees, ja que per a la resta de les fraccions que generen aquests negocis ja tenen a la seva disposició un servei de recollida de residus porta a porta.