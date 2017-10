La biblioteca Raurich de Begur s´omple de gust d´embotits

La biblioteca Salvador Raurich de Begur es va omplir divendres de gust d'embotits. Per un costat, per la presentació de llibres de l'editorial Edicions Sidillà relacionats amb la temàtica, a càrrec de Judit Pujadó. Es van presentar els llibres La gastronomia dels camins, de Gerard Buxeda, i El llibre dels embotits, de Marisa Benavente i Pilar Herrera. Per l'altre, per les explicacions, i posteriorment degustació, dels embotits per a consum propi que elabora la veïna Maria Teresa Caner.