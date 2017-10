L'entorn de l'asil Surís serà un gran parc urbà de dos milions d'euros

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols invertirà 2 milions d´euros per crear una gran parc urbà al voltant de l'asil Surís. La transformació del sector, un dels grans projectes de mandat, s'enllestirà a finals del 2018. En total, el nou parc s'estendrà al llarg de 9.300 metres quadrats, que comprendran l'espai que ocupen la plaça i els aparcaments actuals, a més de bona part dels jardins privats de l'asil (que s'obriran al públic).

La zona que en sortirà, que s'ha batejat com a Parc Central, inclourà una esplanada de sauló, una graderia i una làmina d'aigua (on hi haurà sortidors perquè hi juguin els nens). L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, subratlla que el nou parc farà «de ròtula» entre la part baixa i l'alta del municipi. En paral·lel, els 53 aparcaments que ara hi ha a la zona se substituiran per les 80 noves places que es crearan al solar de l'antiga Agglotap.

La transformació de l'entorn de l'asil Surís en un nou parc urbà és un dels cinc grans projectes estratègics de mandat. Els altres, que l'Ajuntament ha previst tirar endavant durant el període 2015-2019 són el futur Museu Thyssen, la remodelació del passeig de Rius i Calvet, l'aparcament de la Corxera i el Guíxols Arena (aquest últim, amb l'obra ja enllestida).

El projecte del nou parc Central, obra de l'equip Batlle i Roig Arquitectura, permetrà crear un gran espai obert en un espai que, geogràficament, està situat al centre de Sant Feliu. Actualment, la plaça Alabric –on hi ha l'asil– té una gran densitat d'habitatges, suporta molt de trànsit i té una orografia complicada.

Amb el nou parc Central es volen solucionar aquestes deficiències i, a més, crear un espai diàfan i una gran zona verda (amb àrees de pícnic i de descans). El parc ocuparà 9.300 metres quadrats, que són els que sumen l'actual aparcament de la plaça Alabric i bona part dels jardins privats de l'asil.