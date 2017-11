Jordi Gallego inaugura al Monestir ganxó «Memòria d´un repte»

El fotògraf Jordi Gallego va omplir ahir la tercera planta del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, amb la inauguració de la mostra «Memòria d'un repte». Aquesta exposició fotogràfica sorgeix després que el fotògraf, a banda de cuidar la seva mare (afectada lleument d'Alzheimer), es va proposar realitzar-li una foto cada dia durant un any i penjar-les a una xarxa social canadenca per a fotògrafs. Aquesta activitat tenia l'objectiu de ser un estímul per a ell mateix i es va convertir en una gran ajuda per a ella. Va presentar el projecte a un concurs fotogràfic d'autor sota el títol Fotografia Vs Alzheimer i en va ser un dels guanyadors. En la imatge, presa ahir, el fotògraf i la seva mare.