Els infants de Sant Feliu de Guíxols obren els llums de Nadal

Un grup d'infants van ser ahir al vespre els encarregats d'encendre els llums de Nadal de Sant Feliu de Guíxols. L'acte festiu es va fer en dos llocs diferents, la plaça Salvador Espriu i la Plaça del Mercat, davant de l'ajuntament, on els més petits van dur a terme una cantada de nadales acompanyats per dos grups d'animació infantil. Per combatre la fred, es van servir tasses de xocolata calenta. A la plaça del Mercat, el grup Pop per Xics va seguir la festa amb un espectacle musical.