Realitzen diversos treballs de millora al cementiri d'Esclanyà

L'Ajuntament de Begur va iniciar aquesta setmana els treballs de millora del cementiri d'Esclanyà, que va ser una iniciativa dels veïns i es va inaugurar el 1904. Segons va informar l'Ajuntament, la millora, que afecta la part vella del fossar, es concreta en la modificació de l'accés i el paviment, molt afectat per les arrels dels arbres. Segons el consistori, aquesta actuació es fa amb una partida municipal de 15.000 euros. A més, aquesta setmana vinent hi ha previst que s'enllesteixi l'ampliació del cementiri de Begur amb la construcció de 69 nous nínxols, que es fan davant per davant de l'ampliació que ja es va fer el 2006 i que té un cost de 58.779 euros. L'ampliació s'ha fet davant l'actual dèficit de fosses, ja que actualment en queden una vintena de lliures. L'any 2006 es van fer 69 nínxols i 24 columbaris i va comportar una ampliació del recinte mortuori.