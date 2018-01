Sant Sadurní de l'Heura recupera la plaça de la República

Sant Sadurní de l'Heura ha canviat el nom de la plaça de la Font pel de la República, de manera que recupera la denominació que va tenir entre el 1931 i el 1939. Amb la victòria franquista a la Guerra Civil, la plaça va passar a anomenar-se plaça d'Espanya. L'alcalde Salvi Casas ha explicat que la modificació del nomenclàtor respon a una actuació per recuperar la memòria històrica anterior a la dictadura franquista i ha desmarcat la decisió del procés sobiranista català, en què es va proclamar la República catalana el 27 d'octubre passat. De fet, l'aprovació inicial del canvi de nom va ser aprovada per unanimitat en el ple del 12 de maig de 2016. Es dona la circumstància que abans de plaça de la República, aquesta es va anomenar plaça de la Constitució, en referència a les constitucions espanyoles de 1845 i 1876, segons detalla un informe elaborat de l'evolució del seu nom.

Des del passat mes de novembre, una placa ja informa de la nova denominació de la plaça de Sant Sadurní de l'Heura i la voluntat, ha explicat el batlle de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, és col·locar-ne tres més i un vinil on s'informi de l'evolució del nom de la plaça, que ha estat prolífica.

El procés per canviar el nomenclàtor del municipi per recuperar la plaça de la República va tancar-se oficialment aquest dijous amb la publicació de la modificació del seu nom al Butlletí Oficial de la Província. Salvi Casas ha explicat que l'edicte no es va publicar abans –quan es va col·locar el nom de plaça de la República– perquè el 21 de desembre hi havia les eleccions al Parlament de Catalunya, de manera que el canvi de nom en aquells moments podria haver provocat algun problema amb el cens electoral.

Ara que ja està oficialitzat, el batlle ha comentat que facilitaran als veïns de la plaça els tràmits perquè canviïn el nom de la seva adreça. També ha concretat que els veïns domiciliats a la plaça de la República tenen la renovació del DNI gratuïta arran de la modificació del nom.

Salvi Casas ha explicat que el 2016 van tenir coneixement que la plaça de la Font de Sant Sadurní –que fou municipi fins al 1976, quan es va unificar amb Cruïlles i Monells– s'havia anomenat abans de la República. Aleshores, per acord del ple, l'Ajuntament va iniciar el procés per modificar el nomenclàtor per substituir la plaça de la Font per la plaça de la República. En aquesta informació es reprodueix l'edicte del 17 de maig de 1931 pel qual l'Ajuntament de Sant Sadurní anunciava que la plaça passava a dir-se de la República, en substitució de la Constitució.

Un informe, encarregat per l'Ajuntament i elaborat pels historiadors Xavier Marcó i Laura Romero, ha fet un repàs als diferents noms que ha tingut la plaça. Així, arran de la documentació que van trobar en la recerca, van comprovar que del 1847 al 1860 s'anomenava simplement plaça, o plaça del Poble (el nom que ha tingut sempre ha estat en castellà, fins a plaça de la Font). Del 1860 al 1931, va rebre el nom de plaça de la Constitució: primer es referia a l'aprovada el 1845 per al regnat d'Isabel II i, posteriorment, a la de 1876, la promulgada per Cánovas del Castillo un cop restaurada la monarquia borbònica i vigent fins la proclamació de la segona República, el 14 d'abril de 1931.

Aleshores, la plaça va passar a ser de la República, nom que «es degué mantenir» fins al 1939 o 1940, quan va passar a ser plaça d'Espanya, detalla l'informe. El darrer canvi de nom –abans de l'actual– es va produir a la dècada dels vuitanta, quan va passar a ser la plaça de la Font. Segons la recerca dels historiadors, el document més antic on han trobat citada la plaça de la Font és del 1986, denominació que ha aguantat 21 anys.