Platja d'Aro obté els terrenys per construir la nova escola Fanals d'Aro

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha aprovat inicialment la reparcel·lació del polígon Suredes-Estanys, una operació amb la qual la corporació obté 10.036 metres quadrats de solar d'equipaments que destinarà a la construcció de la nova escola Fanals d'Aro, la qual es troba actualment en barracons. El regidor d'Urbanisme, Josep Maria Solé, ha explicat que la voluntat de l'Ajuntament és cedir aquests terrenys al Departament d'Ensenyament i tancar amb aquest organisme un acord com el que ha possibilitat construir la nova escola de Castell d'Aro abans del que es tenia previst: un cofinançament de l'obra entre les dues administracions. L'operació, establerta en el POUM del municipi d'acord amb un privat, afecta el sector discontinu Suredes-Estanys. I és a la parcel·la de les Suredes on s'ubicarà el nou centre escolar.

Precisament, el terreny de les Suredes és un bosc que ocupa una superfície de 47.303 metres quadrats, dels quals 10.036 seran per a l'escola i els 37.267 restants es quedaran com a Espai lliure. Solé ha concretat que amb aquesta operació es garanteix que el bosc es quedi com està –a excepció de l'espai destinat a l'escola– i que sigui de titularitat pública. L'operació per la qual l'Ajuntament rep aquests terrenys implica la requalificació dels usos d'una parcel·la del privat situada als Estanys, al carrer Josep Maria Vila, l'avinguda de Londres i l'avinguda Estrasburg, que deixa de ser hotelera i esdevé residencial: s'hi podran construir edificis de planta baixa i dos pisos amb una ocupació del 35% per metre quadrat. El regidor ha precisat que es tracta d'una densitat de construcció baixa, com a la resta dels Estanys.

A més, ha explicat Josep Maria Solé, amb el 10% d'aprofitament mitjà d'urbanització que pertoca a l'Ajuntament, i com que s'encarregarà de la urbanització de l'entorn de la futura escola, el privat també cedeix al consistori una parcel·la triangular als Estanys, la qual s'inclou dins d'un programa de desenvolupament comercial. L'Ajuntament la podrà vendre.