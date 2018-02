La Generalitat licita les obres per construir una rotonda a Bellcaire

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert la licitació de les obres per a la construcció d´una rotonda a la carretera GI-632 a Bellcaire d´Empordà, per un import de 800.000 euros. Els treballs, que s´iniciaran la tardor vinent i tindran una durada prevista de quatre mesos, han de permetre reordenar el trànsit i afavorir la seguretat viària a l´entrada al nucli urbà, ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat.

La carretera GI-632 és la carretera que va des de l´Escala a Bellcaire d´Empordà i des de Bellcaire a la carretera C-31 (a l´encreuament conegut com l´empalme, entre Ullà i Verges). Té un trànsit d´uns 6.200 vehicles diaris. La rotonda que es construirà tindrà un diàmetre exterior, fins a la línia blanca, de 40 metres i comptarà amb quatre ramals, dos cap a la GI-632, un cap al nucli urbà de Bellcaire d´Empordà (per l´anomenat camí Fondo) i un altre cap a un futur vial urbà previst en planejament.

Les obres inclouran el drenatge de la rotonda, amb la construcció d´un calaix de quatre metres d´amplada i dos d´alçada, i una longitud de 32 metres, tot millorant significativament la capacitat hidràulica del pas actual, han afegit les fonts. Aquest calaix dona continuïtat a un torrent existent que creua la carretera. Pel que fa a la il·luminació, es col·locarà una columna de 18 metres d´alçada a l´illot central de la rotonda, i s´instal·laran bàculs d´enllumenat als tres ramals d´aproximació a la rotonda.

També es preveu l´enjardinament de l´illot central, amb la instal·lació d´un sistema de reg i la plantació de gespa i tres oliveres. Les obres es complementaran amb la senyalització horitzontal, vertical i d´orientació, l´abalisament i les barreres de seguretat i les tasques prèvies de modificació de serveis afectats per la construcció de la rotonda, ha informat el Departament.