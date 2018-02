L'Ajuntament de Calonge elabora un pla per millorar la inserció laboral dels joves

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ja disposa del Pla Estratègic d'Ocupació Juvenil, un document en el qual ha treballat durant els darrers mesos per tal d'establir la diagnosi, els objectius i els eixos prioritaris d'actuació per millorar l'ocupació del segment de població més jove i que es començarà a aplicar de forma immediata. El Pla d'Ocupació Juvenil (POJ) marca com a objectius establir estratègies de cooperació i coresponsabilitat entre les organitzacions i institucions compromeses en favor de l'ocupació, la formació, la inserció, l'economia social, i també amb les petites i mitjanes empreses i persones autònomes. El document també planteja com a objectius augmentar la competitivitat de les empreses, millorant la seva capacitat d'incorporació laboral, així com millorar la qualificació i la inserció de les persones joves, a l'hora que proposa promoure noves iniciatives empresarials i d'impuls a l'emprenedoria, aprofundint en la formació de les capacitats d'iniciativa i la cooperació.

El Pla d'Ocupació Juvenil s'ha elaborat amb la voluntat d'aplicar-lo de forma immediata, ha informat l'Ajuntament, amb eines que permetin millorar la inserció laboral dels joves a curt termini, però també planteja estratègies a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, el POJ marca les prioritats urgents per abordar durant aquest any i el vinent, i estableix quatre prioritats a curt termini: la creació i gestió d'un servei de dinamització d'ocupació juvenil al municipi, que permeti crear un espai de treball transversal; disposar d'un recurs propi per atendre nois i noies de 16 anys sense titulació buscant sortides qualificadores i immediates al mercat de treball; crear un protocol de gestió i seguiment d'itineraris personalitzats dels nois i noies en situació d'abandonament escolar i amb risc d'exclusió; i finalment, estimular la contractació i la creació d'ocupació en empreses del territori.