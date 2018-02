El Pavelló Firal de la Bisbal acollirà el Saló de Formació de la comarca

El Saló de Formació, Ocupació i Empresa 2018 del Baix Empordà se celebrarà per primera vegada a la Bisbal d'Empordà els propers dies 1 i 2 de març. Serà al Pavelló Firal, amb l'organització de l'àrea de Promoció i desenvolupament local de l'Ajuntament de la Bisbal i del Consell Comarcal del Baix Empordà.

«L'objectiu del Saló és dinamitzar i donar una sortida adequada a les necessitats de cobertura de llocs de treball, aprofundir en el reciclatge i adaptació professional, i optimitzar el contacte entre empresaris, candidats i institucions», ha declarat el president del Consell Comarcal, Joan Català. «Des del 2013 el Saló ha esdevingut una eina molt important per dinamitzar l'economia de la comarca i posar en contacte l'oferta i la demanda existent», ha afegit.

L'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, ha volgut reiterar l'agraïment al Consell Comarcal per poder celebrar aquesta edició al municipi i poder seguir reduint els registres municipals d'atur. I és que, després de quatre edicions celebrades a Palafrugell i a Sant Antoni de Calonge, el Saló abandona localitats més costaneres per situar-se per primera vegada en una ubicació més interior, com és la capital baixempordanesa. «Les dinàmiques d'atur a les poblacions d'interior depenen menys del sector de serveis i tenen un caràcter més perenne», ha destacat Sais en aquest sentit.

La iniciativa vol ser útil a tots els qui volen formar-se, als qui busquin feina, als qui vulguin treballar a l'estranger, posar en marxa el seu negoci, reactivar la seva empresa, entre molts altres aspectes. És per això que inclourà que inclourà xerrades, conferències, tallers, estands i un ampli ventall d'activitats gratuïtes.