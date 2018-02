Platja d'Aro obre a tothom el servei de transport social

El Servei Municipal de Transport Social de Castell-Platja d'Aro, conegut com a Xarxa Bus i impulsat per la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament i el grup Moventis-Sarfa, estrenat l'estiu de 2017 i adreçat inicialment a determinats col·lectius amb necessitats socials específiques o amb un determinat llindar de recursos econòmics, amplia ara completament el públic que pot utilitzar-lo, establint un preu públic general de 50 cèntims d'euros per viatge i una nova gratuïtat per a àrees de l'Ajuntament que tinguin motius que en justifiquin el seu ús puntual. L'objectiu del servei però, no canvia: la millorar la qualitat de vida dels ciutadans unint els tres nuclis urbans -Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró-.

Justament, per això es manté per als empadronats amb residència efectiva al municipi la possibilitat de ser beneficiàries del Carnet de Transport Social, i per tant d'utilitzar el Xarxa Bus gratuïtament si compleixen el requisit bàsic de tenir uns ingressos personals inferiors a 605,10 euros al més o 8.471,40 euros anuals (tant si hom és jubilat, pensionista, si es té una discapacitat mínima del 33%, forma part d'una família nombrosa o monoparental o simplement s'és major d'edat) . També poden accedir-hi els estudiants d'unitats familiars amb ingressos inferiors a 1.500 euros al mes.