Imposen l'«allunyament virtual» al veí de Torroella detingut per amenaçar Albiol ACN

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha deixat en llibertat provisional el veí del municipi de Torroella de Montgrí detingut dimecres per amenaçar a través de les xarxes socials el líder del Partit Popular a Catalunya, Xavier Garcia Albiol. La detenció es produeix en el marc d'unes diligències obertes a l'octubre per l'Audiència Nacional per presumptes delictes d'enaltiment del terrorisme i amenaces. La Policia Nacional va detenir l'home i el va deixar en llibertat a l'espera de declarar davant el jutge.

Ahir al matí, l'home va arribar pel seu propi peu a l'Audiència Nacional on, després de declarar, va sortir-ne en llibertat provisional. De la Mata li atribueix un delicte d'amenaces i li ha imposat la mesura cautelar d'allunyament virtual, que li impedeix dirigir-se a través de cap mitjà al president del Partit Popular català (la mesura també inclou l'acostament físic). El jutge també investiga en les mateixes diligències amenaces als líders de Ciutadans, Albert Rivera i Inés Arrimadas, arran d'unes pintades aparegudes Girona. Aquesta és la primera detenció que ha transcendit d'aquesta investigació.



Allunyament físic

El jutge de l'Audiència Nacional va deixar lliure el veí de 36 anys de Torroella de Montgrí, detingut dimecres. El seu advocat, Javier Moreno, va explicar que l'home havia reconegut davant el jutge ser l'autor dels missatges. De la Mata li va imposar com a mesura cautelar l'allunyament virtual del líder del PPC. Això suposa no poder-hi contactar a través de cap suport ni mitjà i inclou, també, l'allunyament físic. El detingut també va reconèixer que mai s'havia creuat amb Albiol.

La investigació de l'Audiència Nacional arrenca a l'octubre passat, després que la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, i el líder del PP, Xavier Garcia Albiol, denunciessin amenaces davant els Mossos d'Esquadra. En el cas de la líder de Ciutadans, va denunciar unes pintades aparegudes a principis d'octubre al barri de Fontajau de Girona. A la pintada es podia llegir: «Puta Espanya. ETA.CAT. Arrimadas i Rivera, us matarem».

En el cas d'Albiol, va denunciar diverses piulades a Twitter on se l'amenaçava a ell i a la seva família. «Caldria matar-lo a ell i a la seva família. Que torni ETA», era un dels missatges publicats pel perfil a nom d'A.B.C. Albiol també va denunciar amenaces per part d'un altre usuari d'aquesta xarxa social pel següent missatge: «Treu-te l'escorta si tens collons i vine a casa meva, un dels dos no en sortirà».

Arran d'aquestes denúncies, el jutjat central d'Instrucció número 5 va obrir diligències per presumptes delictes d'enaltiment del terrorisme i per amenaces. És en el marc d'aquesta investigació que la Policia Nacional va detenir dimecres aquest veí de Torroella de Montgrí.



Detenció de matinada

Fonts policials asseguren que, des del mes d'octubre, l'arrestat havia sotmès el líder popular a una «persecució virtual» enviant-li missatges provats cada dos o tres dies.

Segons les mateixes fonts, els textos contenien frases «de caràcter injuriós, amb to humiliant» i alguns d'ells eren «amenaçadors». Les mateixes fonts vinculen aquest assetjament dins «l'estratègia independentista d'atac a les estructures fonamentals de l'Estat».

La detenció es va produir el dimecres de matinada a Torroella de Montgrí i la van efectuar investigadors de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional, en col·laboració amb les brigades de Barcelona i Girona.