Un incendi crema a l'antiga fàbrica Can Coromina de la Bisbal d'Empordà

Un foc ha cremat a l'antiga fàbrica Can Coromina de la Bisbal aquest vespre. Els Bombers han rebut l'avís a les 20.50 hores i l'han pogut controlar poc abans de 3/4 de 10 del vespre. Es tractaria d'un foc en una nau abandonada en una sala on hi hauria un taller en desús, segons informen Bombers de la Generalitat. A causa de les flames, els equips d'emergència han fet tancar la benzinera del costat així com han ordenat l'evacuació de dos supermercats propers a l'edifici afectat. Al lloc hi treballen patrulles de Mossos, així com la policia local, el SEM i sis dotacions dels Bombers de la Generalitat. Segons les primeres informacions, no s'hauria de lamentar cap víctima personal.