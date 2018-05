Primer pas per reformar els espigons de la platja de Sant Antoni de Calonge

La reforma dels espigons de la platja de Sant Antoni és una obra molt reivindicada pel municipi perquè ha de permetre estabilitzar la platja des Monestri i al mateix temps protegir el front marítim de les llevantades. Aquest dijous s'ha fet un pas important com és la signatura del contracte d'assistència tècnica del projecte amb la presència del subdelegat del Govern de l'Estat a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante i l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.

La redacció del projecte s'ha adjudicat a l'empresa Ingemed amb un termini màxim de sis mesos. Un cop enllestit, s'haurà de fer la licitació de les obres que es preveu que sigui a partir de l'any vinent. Basant-se en les conclusions de l'estudi batimètric fet per la Universitat de Cantàbria, el que es farà serà suprimir un espigó i allargar el que hi al costat, amb una part submergida que acabarà fent angle.

Pel que fa a l'espigó del final, que pertany a Palamós, aquest també es reformarà amb aquesta forma d'angle. Ambdues construccions tindran la imatge d'una mena de "braços" per retenir la sorra i consolidar la platja des Monestri. Els espigons amb forma de 't', construïts fa 40 anys, es conservaran. El cost de l'obra s'assumirà íntegrament des del Ministeri de Medi Ambient.

"Per un poble turístic, que s'estabilitzi el model de platja, preservant els antics espigons i assegurant la sorra perquè no marxi és una gran fita". Així de satisfet es mostrava l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, moments abans que es rubriqués el contracte d'assistència tècnica del projecte. "Avui veiem la llum al final del túnel", ha afirmat, tot recordant que l'estabilització de la platja i la protecció del front marítim de les llevantades era una demanda històrica.

La principal beneficiària serà la platja des Monestri, situada entre Sant Antoni de Calonge i Palamós, la zona més sensible als temporals de mar. Els darrers episodis de temporal van ser el març passat, causant desperfectes a la platja (enduent-se una part important de la sorra) i també a la zona del passeig. L'alcalde ha explicat que la reforma dels espigons és una obra molt necessària perquè els danys dels temporals comporten uns "costos importants" per reparar els danys.

Per altra banda, ha agraït al govern espanyol haver complert els compromisos adquirits amb el projecte i ha demanat "celeritat" amb les obres. Per la seva banda, el subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, ha posat de manifest la bona entesa entre les dues administracions i ha assegurat que aquesta és una obra "prioritària".



Terminis

Preguntat pels terminis, ha explicat que l'empresa Ingemed que redactarà el projecte té sis mesos per fer-ho i que el següent pas serà l'adjudicació de l'obra, moment en què ja se sabrà el cost de l'obra. La previsió és que els treballs s'allarguin uns sis o vuit mesos amb el condicionant de no coincidir amb la temporada d'estiu. Els treballs haurien de començar entre el 2019 i 2020, un cop el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient aprovi una partida per assumir el global de l'obra.