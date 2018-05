Proven un sistema ambiental per fixar les boies de l'abalisament de platges

Palamós ha iniciat aquest mes de maig una prova pilot mitjançant la qual vol afavorir la integració dels treballs d'abalisament de les zones de bany amb la millora de la biodiveristat marina.

Es tracta de la instal·lació d'una peça de forma esfèrica d'un metre de diàmetre i uns 400 quilos de pes, que permet la fixació al fons marí de les boies d'abalisament de les platges i cales, mitjançant les quals es limita la zona reservada al bany, ha informat l'Ajuntament de Palamós.A banda, aquest element està dotat de diversos forats en la seva estructura que actuen com a cavitats, la qual cosa li permet realitzar la funció de biòtop.

El nou element, d'obra i pedra, s'ha ubicat a la platja del Morro del Vedell, com a prova pilot per comprovar la seva funcionalitat. L'objectiu és ampliar en els propers anys el número d'aquests biòtops als punts d'abalisament que hi ha distribuïts per les platges i cales del litoral palamosí. Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Palamós, la Fundació Mar i Q-Star Serveis Costers Integrats S.L.