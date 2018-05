Els tècnics de Platja d'Aro analitzen la restauració del talús del xalet de Xavi

El termini que té la societat Galileu 136 SL, lligada al futbolista Xavi Hernández, per enllestir la restauració del talús de sa Conca, a s'Agaró, que va danyar de manera irregular el febrer de l'any passat expira aquest cap de setmana. Per aquest motiu, ahir, tècnics de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, entre ells l'arquitecte municipal, van visitar aquests treballs per veure'n l'evolució i redactar-ne un informe. El primer tinent d'alcalde, Maurici Jiménez, va explicar ahir a la tarda que dilluns posaran en comú amb la resta de regidors l'informe dels serveis tècnics, que ha de mostrar si els treballs executats han complert amb la restauració, s'està realitzant per aconseguir-la o, per contra, no evoluciona favorablement cap a aquest objectiu.

El regidor d'Urbanisme, Josep Maria Solé, va explicar l'abril passat que la societat promotora –que ha construït a la part superior del talús un xalet– tenia de termini fins aquest diumenge, 20 de maig, per executar la restauració. Aquest termini va motivar que l'Ajuntament denegués la pròrroga que la societat promotora havia sol·licitat per finalitzar aquests treballs, que es concentren al peu del talús, on el febrer passat s'hi van fer diverses perforacions per obrir un accés que permetés baixar de la part de dalt de la parcel·la fins a peu de l'aparcament de sa Conca amb un elevedor. Aquests treballs eren totalment irregulars i no legalitzables ja que les perforacions en el talús es van fer sense llicència d'obres en una zona que és pública i qualificada com a zona verda.



Un accés més amunt

Arran de l'aturada de les obres decretada per l'Ajuntament i l'obertura d'un expedient de restauració de la realitat física alterada, la promotora va cenyir-se llavors a l'obertura de l'accés que preveia el projecte al qual es va donar llicència d'obres, i dins de la propietat privada. Aquest accés, legal, està ja ben definit amb l'obertura a la meitat del talús. Ahir s'hi veia treballadors remenant'hi.

Una altra cosa és veure quin accés habilita el privat per baixar d'aquesta obertura fins a baix. Solé ja va dir que l'Ajuntament no li permetrà fer-ho a través de la zona verda pública.