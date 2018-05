Aprovada l'adequació de l'Espai Medes de l'Estartit per 1,4 milions d'euros

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, ha aprovat inicialment, a través d'un decret d'Alcaldia, el projecte executiu de la part pendent del futur Espai Illes Medes, al moll central de l'Estartit. El projecte ha estat redactat per l'arquitecte Sebastià Figuerola, té un pressupost d'1.399.572,76 euros (amb l'IVA) i es troba en període d'informació pública perquè s'hi presentin al·legacions. Aquest projecte preveu l'adequació d'aquest edifici, l'estructura del qual ha estat finançada pel Club Nàutic Estartit dins del contracte de renovació de la concessió de la dàrsena esportiva del port estartidenc.

Paral·lelament, i mentre el document segueix la seva tramitació, l'Ajuntament busca finançament per executar-lo: Rufí ha concretat que els darrers dos anys l'Ajuntament ha acumulat una bossa de diners per tirar endavant aquest projecte, però per licitar l'obra «hem de tenir garantit el finançament», de manera que ja han sol·licitat una subvenció al fons europeu Feder i estan esperant que la Generalitat convoqui una línia d'ajudes a projectes turístics. Rufí confia que a finals d'aquest any ja s'hagin resolt aquestes dues subvencions que, en cas de ser concedides, cobririen quasi tot el pressupost de l'obra. Rufí entén que aquest projecte requereix «l'esforç conjunt de les administracions», de manera que espera la implicació de la Diputació. El batlle compta que l'obra es pugui dur a terme el 2019 o el 2020.

El termini d'execució que estableix el projecte de l'adequació de l'Espai Medes és de set mesos i preveu: una sala d'ús general per a exposicions permanents i temporals amb una zona de recepció (informació, una àrea administrativa i un magatzem); lavabos públics i un elevador amb accés des de l'exterior; un bar situat en un cos annex amb una gran terrassa; porxos exteriors com a protecció solar i espai de relació entre l'interior i l'exterior; una coberta-mirador com a espai públic per gaudir del paisatge i per organitzar-hi actes lúdics i culturals; i una grada a la façana sud-est per afavorir espectacles a l'aire lliure. Inicialment també hi havia l'oficina del Parc Natural, però finalment no s'hi ubicarà, cosa que deixa més espai per al museu. Precisament, Rufí entén que l'execució del projecte museogràfic –centrat en el món marítim– correspondria executar-lo al Parc Natural.

L'alcalde ha destacat que el centre d'interpretació de l'Espai Medes es complementarà amb el del Museu de la Mediterrània, dedicat a la part terrestre del Parc. «Creiem molt en aquest projecte i dona una oferta turística de qualitat que volem per a Torroella i l'Estartit», ha afegit Rufí. En aquest sentit, l'alcalde ha destacat que el projecte de l'Espai Illes Medes és un projecte estratègic de mandat a l'Estartit, juntament amb la nova biblioteca –que en principi s'executarà l'any que ve–i la reforma de la façana del passeig Marítim.

Quant a l'Espai Illes Medes, Josep Maria Rufí ha afegit que també estan pendents d'un informe de Ports de la Generalitat que avali l'acord de cessió de la gestió de de l'edifici del Club Nàutic a l'Ajuntament, sobre el qual no hi ha d'haver cap inconvenient.



Acabat aquest febrer

La construcció de l'edifici va començar l'abril de l'any 2017, es va aturar a l'estiu, es va reprendre a la tardor i es va acabar aquest mes de febrer. El compromís del Club Nàutic amb el contracte de renovació de la concessió de la dàrsena esportiva era construir l'estructura d'aquest edifici amb una inversió de 370.000 euros (sense IVA). La construcció de l'edifici ha sortit més barata, de manera que el Club destinarà els diners que falten per arribar a la xifra compromesa a impermeabilitzar la coberta de l'edifici.

A més de la despesa directa en l'execució d'aquesta obra, el Club també va dur a terme l'ampliació de la plataforma del moll perquè hi hagués lloc per a l'Espai Illes Medes. El Club va destinar 1,2 milions d'euros, sense IVA, a aquesta ampliació de la plataforma. Aquesta actuació es va fer l'hivern del 2016 al 2017 i també ha servit per ubicar-hi amarratges; encara que sense l'Espai Medes, el Club hauria buscat una solució més econòmica com posar passarel-les flotants.