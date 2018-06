Una empresa gironina crea una pantalla que informa de la radiació solar

Una empresa gironina ha creat una pantalla led que informa en temps real sobre la radiació solar que hi ha a la zona on es troba instal·lada. Pensada per a platges, piscines o estacions d'esquí, l'aparell dona dades de l'índex de radiació ultraviolada. Ho fa en base a l'escala numèrica que ha establert l'Organització Mundial de la Salut (OMS), amb l'objectiu que aquells qui es trobin al lloc puguin prendre les precaucions adients. La pantalla informa en quatre idiomes i, segons subratlla l'empresa que l'ha creada, Original Tech SL, l'avantatge és que les dades es donen "al moment i en una àrea local determinada, ja que la intensitat dels rajos ultraviolats pot variat en un radi de pocs quilòmetres". A l'hora d'idear-la, Original Tech SL, amb seu a Palamós (Baix Empordà), s'ha inspirat en un encàrrec que els va fer un client de Xile. Precisament, un dels països on més incideixen els raigs ultraviolats (a causa de la proximitat amb el forat de la capa d'ozó).

Creada ara fa vuit anys, Original Tech SL es dedica a la senyalització electrònica. Centrada en la tecnologia led, aquesta empresa de Palamós destina un 20% del seu pressupost anual a estudiar i desenvolupar innovacions en aquest camp.

Ara, la firma ha creat una pantalla electrònica que informa en temps real sobre l'índex de radiació ultraviolada (UV) que hi ha en un determinat lloc. Està pensada, sobretot, per instal·lar en platges, piscines o estacions d'esquí.

La pantalla incorpora un sensor que mesura la intensitat dels rajos ultraviolats. A partir d'aquí, dona informació sobre aquest índex en base a l'escala numèrica de l'OMS (que va de l'1 a l'11) i, en funció de quina sigui la intensitat, ho acompanya de la paraula: baix, moderat, alt, molt alt o extrem. La informació es dona en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès).

Segons explica Original Tech SL, el sistema també permet integrar altres funcions. Per exemple, saber la temperatura i l'hora. Fins i tot, a través d'un ordinador a distància, la pantalla led pot projectar altres informacions d'interès (com l'estat del mar i de la neu, per exemple).

A l'hora de dissenyar-la, l'empresa ha tingut en compte que l'aparell ha d'estar exposat a ple sol. Per això, els leds incorporen una fotocèl·lula. Durant el dia, emeten llum d'alta intensitat (perquè la informació es pugui llegir còmodament). I de nit, se'n redueix la lluminositat de manera automàtica (per evitar que els llums enlluernin).

La idea, des de Xile

La idea de la nova pantalla led va venir d'un client de l'altre costat de l'Atlàntic. En concret, de Xile. Com que allà la radiació solar és més extrema (per la proximitat amb el forat de la capa d'ozó), aquest client va fer a Original Tech SL un encàrrec específic per poder-la saber amb precisió. I és que, al país sud-americà, fins i tot hi ha una legislació que limita l'exposició dels treballadors als raigs ultraviolats.

A partir d'aquí, l'empresa de Palamós va decidir crear la nova pantalla led. Segons informa Original Tech SL, el seu principal avantatge és que mesura "la intensitat dels rajos ultraviolats al moment i en una àrea local determinada". De fet, l'empresa explica que els raigs UV poden variar d'intensitat en un radi de pocs quilòmetres (perquè entre d'altres, la seva incidència depèn de nombrosos factors com ara l'estació de l'any, l'altitud, l'hora del dia o si hi ha presència o no de núvols).

Això sí, a l'hora de prendre precaucions, aquells qui es trobin a la zona hauran de recordar les recomanacions de l'OMS. L'organització mundial recomana que, quan l'índex de radiació ultraviolada sigui 3 o superior, cal protegir-se amb ulleres, barret i roba. I quan se supera el 8, és millor posar-se a l'ombra (per exemple, la d'un para-sol en el cas d'aquells qui vagin a la platja).