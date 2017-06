VÍDEO: L'atropella un bus, s'aixeca i se'n va a prendre una cervesa tranquil·lament

L'afició dels britànics per la cervesa és llegendària però això passa de taca d'oli. Aquest passat dissabte a la ciutat de Reading, un home es va aixecar pel seu propi peu després de ser atropellat per un autobús i desplaçat sis metres, i se'n va anar a un bar a prendre una cervesa.

Així informa el diari The Guardian. Simon Smith, de 53 anys, caminava per un carrer de la ciutat anglesa. Creuava una carretera sense senyalitzar, i ja estava a punt d'arribar a la vorera quan un autobús públic el va agafar per l'esquena. El moment de l'atropellament va ser captat per una càmera de seguretat, i en ell s'aprecia com l'home surt volant per la força de l'impacte a uns vint peus -sis metres- de distància.

Malgrat el terrible cop, l'home només va patir esgarrapades i blaus, i va poder posar-se dret per les seves pròpies forces. Va entrar en el primer lloc que va tenir a mà: un pub.