Aquest és, probablement, el vídeo més molest que veuràs avui

Per l'infinit món d'internet circulen milions de vídeos, de tot tipus i colors. Molts t'arriben als teus comptes de Facebook, Twitter, Whatsapp i altres, a través d'amics.

I com se sap, els amics es molesten entre ells, per la qual cosa no és d'estranyar enviar vídeos i missatges odiosos. Però com aquest, cap.

És molt simple. Segur que has vist un munt de vegades fer zoom, per exemple a Google Maps, per veure amb detall una zona determinada. D'això tracta aquest carregós vídeo, d'un zoom a una part de la costa britànica, però que no arriba enlloc. És un zoom etern, que no para mai, que no concreta en absolutament res.

Estàs esperant que pari en algun moment i mai ho fa. No és el més molest que has vist mai?