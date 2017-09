Cinema i emocions. Un viatge a la infància

És possible viatjar a la infància? Tornar a sentir les emocions com van ser experimentades sent nens? La gran pantalla proposa un joc en el qual participen tots els espectadors, els que viuen la seva infantesa en present i els que la van deixar enrere. L'exposició es planteja al voltant d'onze bucles amb fragments de pel·lícules, cadascun dissenyat per generar una emoció determinada.

Els vídeos estan acompanyats per materials diversos que mostren tot el que envolta la creació del film: dibuixos, storyboards, fotografies de rodatge, cartells, maquetes, vestuari, etc. Es revela, així, el que passa darrere de la càmera, tot el que fa possible la creació d'aquest món, per descobrir que són tan fantàstiques les eines amb què treballa com genuïnes les emocions que és capaç de despertar.