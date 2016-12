Lletrats del Parlament avisen que la partida pel referèndum pot ser inconstitucional

Els lletrats del Parlament han fet constar, en un annex del text dels Pressupostos de la Generalitat del 2017 que es tramita a la cambra, que la partida destinada a sufragar l'organització del referèndum d'autodeterminació podria ser inconstitucional.

En un breu annex que els lletrats adjunten al text dels Pressupostos i a les seves corresponents esmenes dels grups, s'adverteix als diputats sobre el risc d'aprovar la partida prevista en la disposició addicional 31, en la qual es reserven fons interdepartamentals per organitzar "el procés referendari".

L'advertència amb la qual els lletrats deriven la responsabilitat de l'aprovació de la citada partida cap als diputats figura en un afegit en lletra cursiva al text dels Pressupostos i les corresponents esmenes que ha estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Els serveis jurídics de la cambra recorden que el passat 16 de desembre es va notificar la providència del Tribunal Constitucional (TC) de 13 de desembre en la qual s'anul·la la resolució 306/XI sobre el referèndum aprovada en l'últim Debat de Política General.

Els lletrats avisen, en aquest sentit, que l'esmentada partida pressupostària per organitzar el referèndum podria tenir "una connexió i una línia de continuïtat" amb la resolució anul·lada pel TC, al mateix temps que prevenen sobre "la necessitat de tenir presents" les resolucions d'aquest tribunal en el debat sobre les esmenes que se celebrarà a la Comissió d'Economia.

L'avís preventiu dels lletrats, això no obstant, no ha estat estimat pels membres de la Mesa de la Comissió d'Economia ja que, tal com fan constar, "estan assabentats de l'advertència, però fan constar que consideren que les resolucions esmentades del TC no són rellevants per a la tramitació del Pressupost".