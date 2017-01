Millo demana a Puigdemont que vagi a la cimera de presidents

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha garantit al president Carles Puigdemont que podrà expressar-se «sense limitacions» a la cimera de presidents autonòmics del 17 de gener, a la qual demana que assisteixi per demostrar que «creu en el diàleg» i «s'ho pren seriosament». Així mateix, Millo deixa clar que el Govern espanyol «no permetrà» que se celebri el referèndum anunciat per la Generalitat per al proper mes de setembre, de manera que, segons indica, davant del lema de «referèndum o referèndum» expressat per Puigdemont, l'executiu de Mariano Rajoy ofereix «diàleg o diàleg».

«Demano al Govern que es prengui seriosament la nostra proposta de diàleg per resoldre els problemes dels catalans», indica el dirigent del PP. En aquest sentit, considera que «una oportunitat claríssima per demostrar que Puigdemont creu en el diàleg» és assistir a la conferència de presidents autonòmics, «per dur la veu dels catalans i que aquesta sigui escoltada». El delegat del Govern a Catalunya es mostra «convençut» que si Puigdemont assisteix a la conferència se li permetrà «expressar-se en els termes que consideri oportuns en relació amb el que consideri que ha d'explicar». «El rellevant és que ell tingui la garantia que la seva presència li permetrà expressar-se, informar, exposar i demanar allò que consideri oportú, sempre amb respecte a les regles del joc democràtic», recalca.

Per al dirigent popular, aquesta garantia pot fer que Puigdemont decideixi canviar la seva postura i assistir finalment a la cimera. En aquest escenari d'obertura al diàleg, Millo va al·ludir al document amb 46 reclamacions que Puigdemont va lliurar a Rajoy en la seva última reunió a La Moncloa; una llista que, més enllà del referèndum, conté 45 peticions més que, al seu parer, poden començar a abordar-se.

D'altra banda, sobre el referèndum que el Govern català vol convocar al setembre, Millo afirma que Puigdemont «sap perfectament que aquest tipus de qüestió està fora del marc legal vigent i sap, perquè no pot al·legar desconeixement, que no es pot fer», per la qual cosa «està traslladant un missatge enganyós a la població». A més, adverteix que el Govern «no permetrà» que es porti a terme aquest referèndum encara que sigui una repetició del procés participatiu del 9-N del 2014, perquè «està fora del marc legal i hi ha sentències del Tribunal Constitucional que diuen clarament que no es pot fer».

Després de la imputació de l'expresident Artur Mas i les seves conselleres Irene Rigau i Joana Ortega per organitzar el 9-N, a més de les «sentències que des d'aleshores deixen clar que el full de ruta independentista està fora de la llei», Millo considera que ara «la gravetat es veuria incrementada pel coneixement absolut de què no es pot fer» el referèndum. «Ara tothom sap que aquest és un camí sense sortida, que va cap a una paret. El que estic plantejant és que modifiquem aquest rumb de col·lisió, que no convé a ningú, que rectifiquem, posem rumb a bon port amb diàleg i oblidem aquest full de ruta», sentencia.