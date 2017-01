Conveni per al tancament definitiu de la presó Model

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona signaran avui el conveni que ha de permetre el tancament definitiu de la presó Model de la ciutat, acord que establirà un calendari de compliment obligat per desmantellar la presó centenària. El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i el conseller de Justícia, Carles Mundó, en nom del Govern català, signaran demà el conveni amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, en un acte que se celebrarà a l'històric recinte penitenciari, segons van anunciar ahir les dues institucions.

L'acord pretén materialitzar el definitiu tancament de la presó Model de Barcelona, reiteradament anunciat i ajornat des de fa gairebé dues dècades. El conveni és fruit de les negociacions que el consistori i la Generalitat han mantingut els últims mesos per desencallar el projecte de tancament de la presó Model, que va quedar en l'aire amb el relleu de l'exalcalde Xavier Trias (CiU) al capdavant de l'alcaldia de Barcelona. A l'octubre del 2014, al final del seu mandat, Trias va signar un principi d'acord amb la Generalitat per traslladar la Model, però aquest no va arribar a formalitzar-se en un conveni de compliment obligat que comprometés les dues parts.

El protocol signat entre Trias i la Generalitat establia que la Generalitat amortitzaria 15 milions del seu deute amb l'Ajuntament cedint-li un solar de la zona on està assentada la presó Model i construiria un centre de preventius en uns terrenys municipals de la Zona Franca. De la seva banda, segons aquest protocol, l'Ajuntament de Barcelona es comprometia a invertir entre 24 i 29 milions d'euros en la construcció d'un nou centre de règim obert en uns terrenys de la zona Franca de Barcelona, cosa que hauria permès també el tancament de la presó de Trinitat Vella i de Wad Ras.

Reformes urbanístiques

El conveni preveu els tràmits necessaris per emprendre les reformes urbanístiques que han de permetre el desmantellament de la presó Model i la seva substitució per un centre de nova construcció en un altre lloc.

El tancament de la presó Model de Barcelona, que actualment alberga uns 700 presos preventius, és una històrica reivindicació dels veïns de les dues pomes del barri barceloní de l'Eixample que ocupa, els quals diverses vegades han vist incomplertes les promeses polítiques de desmantellament de l'edifici.

La presó, construïda el 1904, va albergar durant la Guerra Civil i el franquisme nombrosos presos polítics i condemnats a mort, amb prop de 14.000 reclusos entre les seves reixes.