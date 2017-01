Inversió de 150 milions per al nou accés ferroviari sud del Port de Barcelona

n El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va presentar ahir un pla d'inversió de 1.418 milions d'euros als ports de l'Estat fins al 2021 que preveu els 149,8 milions per al nou accés ferroviari sud al Port de Barcelona. Aquests prop de 150 milions d'euros aniran a càrrec d'Adif (77,2 milions) i de la l'Autoritat Portuària de la capital catalana que assumirà la resta (72,6), com detalla l'informe que ha donat a conèixer el propi ministre de Foment. La inversió total prevista als ports estatals per part del ministeri de cara al 2017 serà de 813 milions d'euros, el doble que la del 2016, que va ser de 413 milions.

El pla per al període 2017-2021 que ha dibuixat el ministeri de Foment preveu una inversió directa als ports de titularitat estatal de 514 milions, mentre que els altres 904 milions es destinaran a la millora dels accessos i de l'exterior dels mateixos. Per tipus de transport, el pla estableix 34 actuacions de ferrocarril valorades en 850,5 milions i 13 de carretera, per uns 54. Les actuacions previstes per Adif al Port de Barcelona són la plataforma de ferrocarril de via única electrificada amb tres amples per valor de 30,7 milions, el ramal de connexió a Can Tunis per 35 milions i les instal·lacions de seguretat i protecció per 11,5 milions més. L'Autoritat Portuària de Barcelona assumirà el ramal de via doble electrificada amb dos amples per 59,5 milions d'euros, la subestació de potència per 7,3 i instal·lacions de seguretat i protecció per 5,8 milions.La inversió pública pressupostada per al 2017 és de 813 milions d'euros, una xifra superior a la dels últims anys i se situa a nivells del 2011, quan el ministeri va destinar 748 milions a la millora dels accessos i instal·lacions dels ports de l'Estat.

A banda de la inversió pública, les instal·lacions portuàries n'esperen de privades per valor de 1.000 milions d'euros de cara al pròxim any. Així ho estableix el pla governamental, que remarca que els diners procedents de la iniciativa privada triplicaran aquest 2017 els de fa dos anys.A banda d'inversions, De la Serna també va avançar els resultats de Ports de l'Estat corresponents al 2016. En aquest apartat, l'organisme va obtenir un benefici de 217 milions d'euros, el que representa un increment del 7,9% respecte l'exercici anterior.

Retards a Renfe en temps real

D'altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat anunciava ahir l'adjudicació a l'empresa Sopra Steria del contracte de serveis per a l'assistència tècnica per al seguiment del posicionament dels trens en temps real i recollida de dades de l'operativa del servei de Rodalies de Catalunya.La xarxa de Rodalies està constituïda per uns 260 trens que donen servei a 201 estacions, de les quals 13 es troben soterrades. Aquest contracte té per objectiu efectuar un seguiment del servei ofert actualment per Renfe mitjançant la detecció en temps real de les hores d'arribada i sortida a les estacions i l'avaluació del retard que porta l'expedició en relació amb els horaris teòrics de pas. El sistema es basa en la instal·lació als trens de dispositius embarcats, tipus smartphone o tauleta, dotats de sistema GPS i interfície Bluetooth.

Mitjançant la comparació de les dades en temps real de posició i velocitat dels trens obtingudes del GPS amb les dades de geolocalització de les estacions, es podran detectar les hores d'arribada i sortida de cada comboi.