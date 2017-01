Els comuns proposen crear una república social i democràtica a Catalunya

Els comuns, confluència de l'esquerra alternativa que agrupa Podem, ICV, EUiA i la Barcelona en Comú d'Ada Colau, defensen en l'esborrany de la seva ponència sobre «sobirania nacional» la creació d'una «república social, democràtica i ambientalment justa» a Catalunya. Demà, el grup promotor del nou partit que impulsa els comuns es reunirà per aprovar els esborranys de les sis ponències que es discutiran en el procés participatiu que arrencarà el 29 de gener amb un acte en les Cotxeres de Sants de Barcelona amb la presència de Xavier Domènech, portaveu del procés.

El text de la ponència sobre «sobirania nacional», avançat ahir per El Periódico, subratlla que els catalans constitueixen una «comunitat política sobirana amb el dret irrenunciable a determinar lliurement» el seu futur «a través d'un referèndum, que hauria de ser efectiu, amb reconeixement i garanties».

Els comuns assenyalen que «històricament Catalunya s'ha anat configurant com una realitat nacional, és a dir, com una nació, en un constant procés de transformació i mestissatge que l'ha construït i articulat». «Apostem per la creació a Catalunya d'una república social, democràtica i ambientalment justa, com màxima expressió i realització de la seva sobirania nacional», subratllen.

Aquesta república «ha de construir-se en relació fraternal amb la resta de pobles de la Península», amb «capacitat de compartir sobiranies amb un Estat que ha de desenvolupar plenament el seu caràcter plurinacional», afegueix el text. «Cal activar processos constituents que es reforcin mútuament tant a Catalunya com a Espanya i que tinguin en el seu centre el dret a l'exercici de l'autodeterminació dels pobles», apunten els comuns.