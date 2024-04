La xocolata, en perill: un virus està destruint els cultius de cacau

La xocolata pot patir una baixada de producció i un augment de preus si no es troba un ràpid remei a un problema que acaba d'aparèixer. Un virus de ràpida propagació amenaça la salut de l'arbre del cacau i, per tant, de les llavors seques amb les quals s'elabora la xocolata, posant així en perill el subministrament mundial de la llaminadura més popular del món.

Al voltant del 50% de la xocolata mundial procedeix d'arbres de cacau de Costa d'Ivori i Ghana, països d'Àfrica Occidental. El virus està atacant els cultius de Ghana, provocant pèrdues de collita d'entre el 15% i el 50%, segons un estudi que acaba de publicar-se.

Propagada per uns petits insectes anomenats 'cochinillas' que es mengen les fulles, brots i flors dels arbres, la malaltia del Virus dels Brots Inflats del Cacau (CSSVD) és una de les amenaces més nocives per a l'ingredient base de la xocolata.

Un agricultor al costat d'un arbre de cacau, a Ghana / PINTEREST

“És una amenaça real per al subministrament mundial de xocolata", afirma Benito Chen-Charpentier, professor de matemàtiques de la Universitat de Texas en Arlington (els EUA) i autor de ‘Cacau sustainability: The case of cacau swollen-shoot virus co-infection’, que acaba d'aparèixer publicat en la revista PLOS ONE.

"Els pesticides no funcionen bé contra la 'cochinilla harinosa', la qual cosa obliga els agricultors a intentar evitar la propagació de la malaltia talant els arbres infectats i plantant exemplars resistents. Però, malgrat aquests esforços, Ghana ha perdut ja més de 254 milions d'arbres de cacau en els últims anys”, agrega l'expert.

Els agricultors poden combatre les 'cochinillas' administrant vacunes als arbres per a inocular-los el virus. Però aquestes vacunes són cares, sobretot per a agricultors amb baixos ingressos, com solen ser els de Ghana, i els arbres vacunats produeixen una menor collita de cacau, la qual cosa agreuja la situació.

Buscant solucions

Chen-Charpentier i els seus col·legues de la Universitat de Kansas, Prairie View A&M, la Universitat del Sud de Florida i l'Institut de Recerca del Cacau de Ghana han desenvolupat una nova estratègia: utilitzar dades matemàtiques per a determinar a quina distància poden plantar els agricultors els arbres vacunats per a evitar que les 'cochinillas' saltin d'un arbre a un altre i propaguin el virus.

Fruits del cacau. / PINTEREST

"Les 'cochinillas' es desplacen de diverses maneres: de copa en copa, transportades per formigues, o arrossegades pel vent", explica Chen-Charpentier. "El que necessitàvem era crear un model per als conreadors de cacau, de manera que poguessin saber a quina distància podien plantar amb seguretat els arbres vacunats dels no vacunats, a fi d'evitar la propagació del virus mantenint al mateix temps uns costos assumibles per a aquests petits agricultors."

Experimentant amb tècniques matemàtiques de creació de patrons, l'equip va crear dos tipus diferents de models que permeten als agricultors crear una capa protectora d'arbres de cacau vacunats al voltant dels arbres no vacunats.

"Si bé encara són experimentals, aquests models són interessants perquè ajudarien els agricultors a protegir els seus cultius i a obtenir millors collites", afirma Chen-Charpentier. "Això és bo per als agricultors i també per a l'addicció mundial a la xocolata", va ironitzar.