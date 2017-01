Dastis veu «legítim» que Puigdemont defensi «la seva visió política» a la UE

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, va mostrar ahir el seu respecte per la decisió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, d'explicar avui a Brussel·les la seva proposta sobiranista, encara que va subratllar que el Govern central defensa «la democràcia i l'Estat de Dret». En roda de premsa a Barcelona després d'una reunió de ministres i alts càrrecs d'Exteriors de la UE i països de la ribera sud del Mediterrani, Dastis va ser preguntat per la conferència de Puigdemont. «A Europa es defensa la llibertat d'expressió i és legítim que cadascun defensi la seva visió política», va dir el cap de la diplomàcia espanyola, per a qui l'Executiu espanyol fa el mateix amb la democràcia i l'Estat de Dret «en la idea d'una Europa oberta i integradora».

Dastis i Puigdemont es van reunir al Palau de Pedralbes abans de l'inici de la reunió ministerial en la primera trobada entre tots dos. Fonts governamentals van explicar que va ser «una conversa amistosa i agradable» centrada en els temes que es tracten en aquest fòrum de la Unió pel Mediterrani (UpM), com és la cooperació entre els països de les dues ribes, la joventut i l'emigració. Dastis també va agrair l'hospitalitat de la Generalitat per aquesta reunió.

Per la seva part, Puigdemont va ironitzar ahir a Twitter que «l'operació diàleg ja ha arribat a Europa» amb la carta que el portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, va enviar als eurodiputats del seu grup i en la qual, segons va transcendir, diu que l'acte del president «no és oficial» i els demanava que no hi assistissin perquè s'utilitzaria per donar la falsa impressió que el Parlament Europeu dona suport a un referèndum il·legal. La carta acabava dient que la petició la fa com a advocat, col·lega i amic.

Pons també va parlar abans afirmant que Puigdemont té el suport de l'extrema dreta europea, que cada cop veu amb «més alegria» tots els seus moviments, perquè defensen «trencar una mica més la UE». També va dir que quan visita Brussel·les hauria de fer-ho de manera institucional» i «ho fa de forma particular» va dir afirmant que s'ha reservat la sala del Parlament europeu com podria haver-se llogat «la d'un bar»

Precisament, el president de l'Eurocambra va convocar els ambaixadors davant de la Unió Europea només mitja hora abans de l'acte de Puigdemont. Antonio Tajani, del partit popular europeu, oferirà avui al vespre una recepció als diplomàtics només dos pisos per sota de la xerrada catalana.

Per la seva part, la portaveu del Govern català, Neus Munté, va considerar que la «gesticulació» que el PP i l'Estat que han mostrat per intentar menystenir l'acte ha estat «ridícula i en alguns moments histèrica», i demostra, a més, «l'interès que desperta» la conferència i que es tracta «d'un acte de gran rellevància política».