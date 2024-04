La policia de Salt ha posat 337 sancions des del setembre a usuaris de patinets elèctrics

La Policia Local de Salt ha multat 337 conductors de patinets per infringir la normativa vigent per aquest tipus de vehicles segons dades de la mateixa policia que van des del setembre de 2023 fins a aquest mes d'abril. En aquest sentit, els agents han mantingut en els darrers set mesos controls aleatoris a diversos sectors del municipi, així com sancionar aquells propietaris de patinets que estan incomplint la normativa vigent. La infracció més habitual és la de circular per la vorera que acapara la majoria d’infraccions i comporta una sanció de 90 euros, segons contempla el règim sancionador de l’Ordenança Municipal de Circulació. Altres infraccions habituals són també circular amb dues persones al patinet, portar cascs a les orelles o parlar pel mòbil mentre es condueix el vehicle de mobilitat personal (VMP).

Cal tenir en compte que 234 de les 337 sancions que s'han posat a conductors de patinets elèctrics es van produir durant la primera quinzena de setembre, quan la Policia Local de Salt va portar a terme una campanya intensiva de control de patinets elèctrics a diferents punts del municipi. Una actuació que va permetre controlar a un total de 452 patinets elèctrics, dels quals més de la meitat van acabar denunciats per no complir la normativa vigent.

Vint accidents en mig any

A més, els patinets s’han vist involucrats en una vintena d’accidents de trànsit en els darrers sis mesos en el municipi de Salt, segons dades recollides per la Policia Local de Salt. Aquest vehicles de mobilitat personal han proliferat molt en els darrers anys i això ha fet que cada cop més es vegin implicats en més sinistres de trànsit, per la seva llegeresa, pocs elements de seguretat que porten i, a vegades, per incompliment de la normativa vigent. La vulnerabilitat del passatger del patinet també ha provocat que d’aquesta vintena sinistres vials, en un 80% dels casos s’han produït lesions ja sigui el mateix conductor del patinet o dels altres implicats en l’accident, sobretot, si són vianants. En el 20% dels casos no hi va haver-hi cap lesió dels implicats.

Cal tenir en compte que des de la Direcció General de Trànsit (DGT) s’estableix que els patinets no poden circular per la vorera ni per zones de vianants, tampoc poden transportar més d’una persona, han de portar llum entre la posta de sol i la sortida del sol o en el seu cas armilles reflectants i és obligatori que el vehicle porti incorporat els elements retroreflectants. No està permès circular amb el patinet amb cascs a l’orella o parlant per telèfon, la velocitat màxima permesa és de 25 quilòmetres per hora i es recomana portar casc, malgrat que no és obligatori. Des de la Policia Local de Salt es mantindran els controls als vehicles de mobilitat personal (VMP) i al mes de maig s’adheriran a la campanya de control i vigilància a nivell de Catalunya que impulsa del Servei Català del Trànsit que es durà a terme del 20 al 26 de maig.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, indica que “mantenim els controls policials perquè cal garantir la bona convivència a la via pública, en especial, pensant en la seguretat dels vianants”, per això fa una crida als ciutadans i ciutadanes “per conèixer bé la normativa que afecta aquests vehicles per fer-ne un bon ús i evitar les sancions policials”. Per la seva banda, la regidora de Seguretat Ciutadana i Festes, Margarida Gallardo, posa en relleu “la importància de seguir la normativa vigent per evitar sinistres, sobretot tenint en compte que es tracta d’un vehicle sense protecció i és fàcil fer-se mal si el patinet es veu involucrat en un accident amb altres vehicles com són turismes o motocicletes”.