Tempesta política de Santi Vidal

El senador d'ERC Santi Vidal va assegurar que el Govern té de forma «il·legal» les dades fiscals dels catalans i investiga jutges a Catalunya, així com que un govern estranger instrueix els Mossos en matèria de contraespionatge, qüestions que van ser desmentides per Esquerra. L'exjutge Vidal ha anat fent diverses afirmacions polèmiques en diferents conferències i discursos a municipis catalans entre el 24 de novembre passat i el 21 d'aquest mes.





Vidal ha anat explicant en aquestes conferències que la Generalitat ha obtingut les dades fiscals de tots els residents a Catalunya i que els pressupostos del Govern tenen una partida camuflada de 400 milions d'euros per construir estructures d'Estat.

«La Generalitat té totes les vostres dades fiscals. Això és il·legal perquè està protegit per la llei de bases de dades. Són unes dades reservades, en teoria els que portem aquest procés no hauríem de tenir-hi accés, però a vegades succeeixen coses, no us direm com, perquè no és exactament legal», va afirmar Vidal en aquestes conferències, segons El País.

Vidal també hauria revelat que la Generalitat investiga els jutges establerts a Catalunya i que un govern estranger no europeu està formant els Mossos en matèria de contraespionatge. L'exjutge va avançar que el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, té un «preacord» perquè una Catalunya independent, sense forces armades, participi a l'OTAN aportant ajuda humanitària, i que onze Estats de la UE donaran suport a una declaració d'independència, entre ells Letònia, Lituània i Eslovènia.

En aquest context, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va escriure a Twitter que «la nostra feina és sempre escrupolosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent, que ningú ho dubti». Paral·lelament, el Govern va desmentir les afirmacions del senador i va destacar que l'exjutge «no té autoritat» per parlar en nom de l'Executiu.

Per part seva, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, «explicacions urgents». «El Govern de la Generalitat fa ja molts anys que juga a la independència, però això ja no és un joc. Si aquestes informacions són certes, suposarien una violació dels nostres drets i la nostra intimitat», va afegir.

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, va instar el senador d'ERC a denunciar davant la justícia «les il·legalitats que ell mateix explica que comet la Generalitat amb la finalitat de complir el seu full de ruta independentista». «El que ha dit Santi Vidal és molt greu», va assenyalar Albiol.