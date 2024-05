Gent sense llar adreça peticions als candidats del 12-M amb els perfils a X de periodistes i personalitats culturals

Persones sense llar han adreçat aquest dimecres les seves peticions als candidats a les eleccions de diumenge vinent al Parlament de Catalunya utilitzant els comptes a la xarxa social X de periodistes i personalitats culturals, que els han cedit l'espai en el marc d'una proposta de la Fundació Arrels. L'any 2016 i el 2019 l'entitat ja va dur a terme una acció similar en el marc d'unes eleccions estatals i unes altres municipals a la ciutat de Barcelona. En aquesta ocasió diversos candidats han respost a les peticions. Jèssica Albiach, Laia Estrada, Salvador Illa i Pere Aragonès s'han compromès a donar suport a un Marc d'Acció per a l'abordatge del Sensellarisme.

El periodista Joel Díaz ha estat un dels que ha cedit el seu compte a X, i a través d'aquesta finestra tres persones que havien dormit al carrer han adreçat les seves preguntes als candidats. Un dels que ha respost ha estat el cap de llista del PSC, Salvador Illa, que ha assegurat que el seu grup donarà continuïtat al Marc d'Acció del Sensellarisme. "Cal crear equipaments d'àmbit comarcal que garanteixin un sostre i acompanyament social, sanitari i laboral amb l'objectiu de promoure la inclusió social", ha receptat el líder socialista.

També ha cedit el seu compte el periodista i exdiputat per la CUP David Fernández, a través del qual s'ha interpel·lat els diferents caps de llista. Un dels que ha respost ha estat Pere Aragonès, per al qual blindar les polítiques per combatre el sensellarisme és "prioritari". En aquest sentit ha defensat que el Govern que ha encapçalat en la darrera legislatura ja ha "començat a abordar" aquesta realitat "acompanyant entitats i municipis". I ha afegit: "Després del 12-M reprendrem la feina en el Marc d'Acció i aprovarem la llei".

De la seva banda, Jéssica Albiach ha assegurat que la llei de sensellarisme és "imprescindible" i ha opinat que calen recursos d'allotjament i també d'acompanyament personalitzats. La líder de Comuns Sumar ha lamentat la "resistència de certs partits", però s'ha compromès amb l'interlocutor a treballar per fer possible la llei.

A través del mateix compte també ha contestat la candidata de la CUP, Laia Estrada, que ha assegurat que el seu partit donarà suport a un finançament "estable" per al Marc d'Acció per a l'abordatge del sensellarisme i a la llei per desplegar-lo.