Romero i Paneque recorden a Palafrugell que "Catalunya tria entre el soroll i la confrontació o la voluntat de servei del PSC"

"Catalunya i les comarques gironines tenen dos camins per triar: o l’estabilitat d’un govern del PSC amb vocació d’unir i servir o la confrontació, la queixa, no assumir responsabilitats i la paràlisi dels governs nacionalistes". Ho han defensat avui a Palafrugell, la número dos per Barcelona, Alícia Romero, i la cap de llista dels socialistes per Girona, Sílvia Paneque, en un acte en què també hi ha intervingut l’alcalde Juli Fernández, que ha culminat una jornada de les candidates al Baix Empordà. “Ens jugem continuar el soroll i els embats estèrils o engegar una nova etapa que miri cap al futur i enfoqui l’esforç del govern en projectes col·lectius, que

són els que han fet avançar Catalunya”, han assegurat.

Alícia Romero ha destacat tres aspectes fonamentals del programa socialista: l’accés a l’habitatge, la seguretat i la transformació del turisme en un sector que impulsi l’economia catalana en base a la qualitat : “Els socialistes som de la mena de gent que vol posar solucions a tot allò que preocupa a les persones i que pensa en projectes de futur. Volem un govern que treballi amb seriositat i amb rigor. Per això en Salvador Illa ha manifestat que vol un govern en què hi hagi els millors, gent progressista per generar prosperitat. Volem un govern de persones que es preocupin dels problemes de la gent".

Pacte contra l'extrema dreta

Romero, ha demanat a les formacions polítiques complir amb el compromís de no pactar ni amb Vox ni amb Aliança Catalana (AC) després de les eleccions: "Que els que hem signat aquest acord contra l'extrema dreta el complim. Siguem seriosos i contundents". Romero ha afirmat que el candidat del PSC, Salvador Illa, va ser el primer a dir que no pactaria amb aquestes dues formacions polítiques, i ha dit: "Amb l'extrema dreta no es parla, no s'acorda, no es juga". "Nosaltres amb l'extrema dreta res. Ni la independentista ni l'espanyolista. Nosaltres ni parlem, ni dialoguem, ni acordem", ha afegit, i ha assegurat que li agradaria -textualment- que tothom ho tingués clar.

D'altra banda, Romero ha reivindicat el turisme perquè representa el 12% del PIB de Catalunya, genera riquesa i llocs de treball: "Nosaltres estem a favor del turisme. Desacomplexadament". "Qualsevol tipus de turisme? No. Un turisme de qualitat, un turisme respectuós amb el medi ambient, un turisme i uns visitants que vénen, que fan una despesa important", ha afegit.

En aquest sentit, ha instat a potenciar i atreure turisme de manera ordenada i amb respecte al medi ambient, segons ella, i ha conclòs: "Desacomplejadamente diguem-ho: el turisme és important".

La candidata també ha celebrat que Illa "recuperarà la figura" de l'excomissari cap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero per a ser director general de la policia catalana si presideix la Generalitat, i que nomenarà a la portaveu del partit i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, com a consellera d'Interior. "Per què? Doncs perquè nosaltres volem als millors en el Govern", ha dit; gent seriosa, rigorosa i professional, en les seves paraules.

"Home, volem que siguin de la nostra òrbita, gent progressista, que vol generar prosperitat, que vol millorar l'Estat del benestar, clar que sí. Però això és molt ampli i aquí pot cabre molta gent", ha afegit.

Finalment, ha assegurat que des del PSC volen fer les coses ben fetes i que els nomenaments de Trapero i de Parlon van en aquesta línia: "No volem un Govern d'incompetents, volem un Govern de gent que es preocupi pels problemes de la gent".

Paneque: "Estem farts de partits que parlen de polítiques autoreferencials"

Per part seva, el cap de llista per Girona, Sílvia Paneque, ha erigit al PSC per a conformar un Govern centrat en la gestió del dia a dia que, al seu judici, assumeixi els reptes i aporti solucions, i ha situat la transició energètica com "una grandíssima oportunitat de reindustrialització en clau verda" a les comarques de Girona.

Així, ha instat a obrir una nova etapa a Catalunya i ha afirmat: "Estem farts, almenys jo, de partits que parlen de polítiques autoreferencials".

Sílvia Paneque, que ha recordat que el PSC és l’únic partit que té un programa específic per a les comarques gironines, ha fet esment de tots els projectes que la Generalitat ha deixat pendents en els últims deu anys: “No hem hagut de fer gaires canvis respecte del programa del 2021 perquè el govern ha deixat per fer el que ja tenia pendent com ara les variants de les preses, la xarxa viària del Baix Ter, la renovació de la línia R3, ni l’acabament dels accessos a la Costa Brava ni la continuació de la C-32 a Blanes i la connexió amb Lloret”.