Colau aprova el pla per reduir els allotjaments turístics

El ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar ahir el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) amb el vot a favor del govern i d'ERC i amb l'abstenció de la CUP. Els cupaires, però, van acusar l'executiu d'Ada Colau de fer «xantatge» per aconseguir que aquest pla tirés endavant, i van ironitzar que això els passa també a l'altra banda de la plaça Sant Jaume. «O Mas o març. O pressupostos o no hi ha referèndum. O m'aproveu el PEUAT o s'aixequen les llicències. O PEUAT o barbàrie. I és en aquest escenari que permetem l'aprovació», va resumir la regidora María José Lecha.

Per altra banda, Ciutadans va demanar la votació nominal per protegir-se de possibles accions judicials d'operadors hotelers i turístics. Hi va votar en contra, igual que CiU i el PPC.